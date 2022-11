Citroën, aquí está el SUV definitivo: se parece al Lamborghini Urus pero cuesta muy poco | Un festín para los ojos

¿Sueña con un SUV deportivo con una racha agresiva similar a las mejores marcas de superdeportivos como el Lamborghini Urus o el Ferrari Purosangue? ¿No puedes permitírtelo? No hay problema: Refiere al Citroën C4 X, el nuevo SUV de la casa francesa que llegará próximamente con una línea muy potente y mucha elegancia y espacio interior.

Lanzado en junio de 2022, el C4 X y el ë-C4 X Electric estarán disponibles para pedidos en Francia a partir del 13 de octubre, con El precio parte de 27.650 euros, impuestos incluidos. El C4 X y el ë-C4 X Electric son ofertas nuevas, atractivas y asequibles en la gama de Citroën. Ofrece una alternativa a los modelos clásicos de SUV y sedán de tamaño mediano, combinando la elegancia de un fastback con la actitud moderna de un SUV y el atractivo atemporal de un espacioso cuatro puertas.

Dependiendo del uso del cliente, los sistemas de propulsión disponibles en Francia incluyen dos motores de gasolina PureTech y un motor diésel BlueHDi para el C4 X, así como un motor 100 % eléctrico para el ë-C4 X, una oferta líder en su clase que ayudará a acelerar el crecimiento de la marca. transición de poder.

El ë-C4 X Electric ofrece una autonomía de hasta 360 km (ciclo WLTP) gracias a su motor eléctrico de 100 kW (136 CV). También está equipado con un sistema de carga rápida que te permite recorrer 100 km en 10 minutos con 100 kW de corriente continua. Los C4 X y ë-C4 X Electric destacan por su comodidad a bordo gracias al exclusivo programa Citroën Advanced Comfort, que incluye asientos Advanced Comfort y suspensión Citroën Advanced Comfort. También está equipado con la nueva interfaz de información y entretenimiento My Citroën Drive Plus, que se introdujo en el C5 X. El C4 X y el ë-C4 X Electric llegarán a los concesionarios franceses en el primer trimestre de 2023.

Citroen C4 X: interior, confort, infoentretenimiento y disponibilidad

El nuevo C4 X y el ë-C4 X Eléctrico Incorpora todos los elementos del programa Citroën Advanced Comfort y las últimas tecnologías y ayudas a la conducción para ofrecer comodidad y tranquilidad a los pasajeros, gracias por ejemplo a los asientos delanteros y traseros Advanced Comfort con espuma suave y resistente para el máximo confort de asiento en el momento. , empezando por la versión Feel PackA.

Suspensión Citroën Advanced Comfort de serie. Espacio con un gran maletero de 510 litros, en la parte superior de la clase. Interfaz de información y entretenimiento My Citroën Drive Plus, que proporciona un acceso intuitivo, fluido y personalizable a la navegación, la música, el teléfono y otros servicios. Hasta 20 ayudas a la conducción para mayor seguridad y tranquilidad al volante. La comodidad de la energía eléctrica para una conducción agradable, silenciosa y dinámica con cero emisiones de CO2. El nuevo C4 X të-C4 X Electric ofrece una gama sencilla con Cuatro versiones están disponibles en Italia:

Sensación: versión de nivel de entrada, ofrece las características de confort y seguridad que el segmento espera, como el climatizador automático bizona, la suspensión Citroën Advanced Comfort, el paquete de seguridad, el freno de estacionamiento eléctrico automático, los faros LED con la firma V y las luces antiniebla LED con haz constante integrado. Los detalles de estilo incluyen carcasas de los retrovisores en negro brillante y llantas AEROTECH de 18 pulgadas (excepto en la versión eléctrica, que cuenta con llantas de aleación CROSSLIGHT-TREAD en todos los niveles de equipamiento). Sensación del paquete: el corazón de la báscula, que ofrece mayor comodidad y seguridad, incluidos asientos Advanced Comfort, un grupo de instrumentos digitales en color con retroiluminación, espejos plegables eléctricos y una cámara retrovisora. En el exterior, el Feel Pack incluye manijas exteriores de las puertas del color de la carrocería y llantas de aleación gris AEROBLADE de 18 pulgadas (excepto versiones eléctricas).

Shine: la versión tope de gama La comodidad del conductor y del pasajero se ve reforzada por una pantalla frontal en color, un espejo retrovisor interior eléctrico, un soporte para cojín Citroën Smart, un reposabrazos central trasero con soporte para esquís y un volante de cuero plena flor (calefaccionado en la versión eléctrica). Shine Edition integra la última generación de navegación y servicios conectados con My Citroën Drive Plus, una interfaz intuitiva y personalizable accesible en una pantalla táctil de 10 pulgadas de alta resolución. En términos de seguridad, el Shine está equipado con el paquete Drive Assist. Pack Shine: Versión tope de gama, el Pack Shine está equipado con Asistencia a la conducción semiautónoma Highway Driver Assistance System – Nivel 2, tomas USB en la fila 2 (una Tipo C y una Tipo A), ambiente Alcantara Grey con asientos delanteros calefaccionados y alfombrillas delanteras y traseras adicionales.