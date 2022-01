Sanciones por no pagar

La máquina de montaje se ha reiniciado. E incluso ante pequeñas deudas, las autoridades fiscales están tomando medidas decisivas. El riesgo de multas es muy alto.

El nuevo año acaba de comenzar, pero la agenda financiera no esperará a que los contribuyentes se recuperen por completo de la temporada navideña. De hecho, la marcha del grupo comienza inmediatamente después del período festivo, que finalizará el 6 de enero con la Epifanía. Ya el día 10 del mes, de hecho, la Agencia de Ingresos comenzará a llamar a las puertas de los italianos para exigir el pago de la cuenta por cobrar, Especialmente en términos de contribuciones trimestrales.. Y tenga cuidado, porque 2022 también será el año de ajuste fiscal. El gobierno ha decidido actuar con decisión para combatir la evasión fiscal, por lo que no se limitará a tomar medidas enérgicas contra el uso del efectivo.

Durante el período más difícil de la epidemia, Las autoridades fiscales habían implementado una forma de amortización de la deuda.Posponer los plazos de pago y, en algunos casos, cancelar facturas fiscales antiguas. Ahora la situación ha cambiado radicalmente: la máquina de recaudación volvió a funcionar a fines del verano pasado y los contribuyentes, a pesar de las dificultades objetivas provocadas por el período de emergencia en curso, solo podían contar con una extensión mínima. Tampoco es válido para todos. Por lo tanto, la cita con las autoridades fiscales ya no puede posponerse. Teniendo en cuenta que incluso las solicitudes de reembolso de la deuda volverán a la situación anterior a la crisis.

Impuestos, fechas límite de enero: qué considerar

Así que ten cuidado con el calendario. Prestar atención a los plazos impositivos es fundamental si no quiere incurrir en fuertes sanciones. Lo serán en cualquier momento, y más aún en el contexto de una emergencia que sigue estando muy centrada. En este sentido, el 31 de enero es solo la fecha límite: La agenda comienza el 10 de enero, cuando la fecha límite para pagar las cotizaciones trimestrales al INPS lo establecen los empleadores locales. El resto se retrasará hasta fin de mes, a excepción de la liquidación del depósito de IVA 2021, que está programada para el 26 de enero de 2022. Después de eso, la fecha del 31 estará encerrada en un círculo con un gran cartel rojo. Neto de todas las dificultades económicas. A fines de enero, de hecho, disminuirá el pago del impuesto de registro en los contratos de alquiler certificados el 1 de enero.

El resto de los plazos impositivos se refieren al pago de impuestos, como la tasa de licencia de Ray, a todos aquellos que aún no los hayan recibido en la factura de la luz. El mismo plazo (31 de enero) también cubrirá a quienes aún no hayan abonado el impuesto de 9 € aplicable para los meses de enero a octubre. Además, preste atención a los informes que la Agencia Tributaria aclaró en una carta del 12 de noviembre. De hecho, las empresas eléctricas deben reportar electrónicamente quienes no cumplieron con el pago del impuesto, aunque tuvieran un televisor en casa. Si no se pone en contacto, se le impondrá una multa de 30 €.. Es por eso que las empresas elevaron el nivel de interés, mientras que la agencia tributaria reforzó el frente de sanciones. Para quienes no cumplan con el impuesto a partir del 31 de enero, las multas pueden ser de hasta 540 euros. Lo mismo para aquellos que no tienen una instalación eléctrica y no presentan la solicitud a través de F24 antes del 31 de enero. Dado que la tarifa total es de 90 € al año, es evidente que no vale la pena ser inteligente.