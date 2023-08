Starfield está en perfecto estado, a juzgar por algunas primeras impresiones

Cabe señalar que Coltestwood no habla en primera persona, sino que se contenta con informar sobre las impresiones de personas en la prensa que ya lo están probando: «¡Starfield está limpio! Las primeras impresiones ya son muy positivas y es una experiencia completamente nueva». , una nueva propiedad intelectual y no una secuela más en un mar de secuelas!” ¡¡CAJA EXCLUSIVA EN TRES SEMANAS!!»

campo de estrellas adentro Muy buena condicion al menos según Primeras impresiones Reportado por colteastwood en X, quien habló de una jugabilidad «inmaculada». Básicamente, el último esfuerzo de Bethesda no tendrá fallas importantes, al menos no como arruinar la experiencia. Si ese fuera el caso, el tiempo que Microsoft dedicó a mejorar aún más el juego, retrasando el lanzamiento casi un año, habría valido la pena.

Una historia de insectos

¿Será Starfield realmente original?

Cabe precisar que colteastwood es una figura muy conocida en la comunidad de Xbox, y por lo tanto, sus palabras pueden ser deliberadamente exageradas. Sin embargo, el potencial de que Starfield se aclare en el lanzamiento es que no es un juego clásico de Bethesda. lleno de bichosEsa es una buena noticia en sí misma, dada la historia de la compañía.

De hecho, Todd Howard & Co. es conocido no solo por crear algunos de los juegos de rol más grandes y vendidos de todos los tiempos, como The Elder Scrolls V: Skyrim y Fallout 4, sino también por las condiciones problemáticas de los primeros lanzamientos públicos de sus juegos, una tradición que no dudamos en rastrear hasta la fundación de la empresa. Por ejemplo, The Elder Scrolls II: Daggerfall tenía errores que le impedían continuar con la aventura, si no se reparaba correctamente.