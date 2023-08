Alemania, un impuesto sobre los bienes de consumo en Tübingen. El alcalde gana la guerra judicial con McDonald’s. Y 50 municipios quieren una copia

Una idea gastos a Paquetes desechables Ya ha sido discutido por la gerencia. Tubinga en 2020 pero se aplicó de inmediato colgante durante el pandemia. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2022 ha comenzado y anteojosY platos Y Paquetes desechables uno aplica tarifa de 50 centavos que baja a 20 l cubiertos desechables Como el Cucharas de helado o el paja. Con el objetivo de reducir los residuos, todavía se aplica Llenar las arcas municipales a limpiar las calles Y proteccion Ambiental. La administración de Tübingen está estudiando y ha recibido Más de 50 solicitudes concreto de otros municipios Interesado en CópialoSegún lo confirmado por el director del proyecto. claudia patzol Hablando a ZDF.

durante el Alemania Desde principios de este año, los establecimientos de alimentación, incluidas las vitrinas en a un carnicero – excepto Cabinas pequeñas de no más de 80 metros cuadrados y un máximo de cinco empleados – obligado a ofrecer a los clientes la oportunidad de contratar Embalaje reutilizablea excepción de mí solamente Bolsa de papel a papas fritas acomodar brocheta. muchos clientes se niegan Pero la feria Por otro lado, los expositores eluden la prohibición del uso del plástico recurriendo a él Fundas de cartón. Sin embargo, en Tübingen, incluso estos todavía están sujetos a impuestos, solo la servilleta de papel que envuelve un sándwich caliente está exenta de impuestos. En cambio, si el bocadillo no se come en un plato de cerámica de inmediato, se coloca en su propio recipiente o en un recipiente multiusos distribuido al operador por un recargo retornable, sino que se retira y se envuelve en una servilleta y también frío como empaque. están gravados.

Con la introducción del impuesto especial, el punto de venta mcdonald’s Tübingen apeló ante el Tribunal Administrativo en Baden-Wurtemberg, argumentando que para las empresas que operaban a escala nacional, las soluciones aisladas para un pequeño pueblo no eran viables. En marzo de 2022, los jueces Maguncia En primer lugar coincidieron con la multinacional: la ley estaba en desacuerdo con las normas federales sobre disposición de residuos. Pero el municipio está dirigido desde 2007 por el alcalde boris Palmeroescapó de verdurasapeló y ganó en mayo de este año ante Tribunal Administrativo Federal.

Según datos de la Organización de Medio Ambiente Alemán Umwelthilfe (Duh) En Alemania trabajan todos los años 2,8 millones de vasos desechables. Como señala el profe Ulrike BeckPresidente del Tribunal Administrativo Federal a leipzigreconocido legalmente impuestos locales En una demanda presentada por Mc Donald’s, el empaque de comidas no solo es un derroche, sino recursos presupuestariosdado que suelen residir en el término municipal.

El alcalde Palmer comentó sarcásticamente sobre ZDF La resistencia de McDonald’s: creo que un grupo tan grande también es capaz comprar un lavavajillas Y pido un par de tazones, no tengo muchos problemas». «Me pregunto», agrega, «por qué se necesitan Cesiones siempre legales porque se hace esto algo por el medio ambiente y la protección del clima «. No todos los ciudadanos de Tübingen ya están convencidos de que los desechos realmente han disminuido. Sin embargo, Palmer señala que la proporción de Embalaje multiusos aumentado y pantallas si lo es diez veces.

Cuando se publique en otoño la justificación por escrito de la decisión del Tribunal Administrativo Federal en el caso McDonald’s, el municipio de Tübingen reclamará retroactivamente los impuestos pendientes. 440 instalaciones de la ciudad. Al-Doha quisiera que el Ministro de Medio Ambiente Esteban Lemke Green’s siguió la exitosa receta de Tübingen e introdujo un impuesto federal sobre los envases de un solo uso, y McDonald’s decidió cambiar sistemáticamente a envases reutilizables.