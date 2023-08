Inter, Samardzic pende de un hilo: el padre cambia de agente, cómo van las negociaciones

correo electrónico

Ayer, tras recibir a un nuevo Beck, el Inter descubrió un nuevo cambio en la estructura organizativa que maneja el centrocampista: Mladen, el padre que dirige la carrera de su hijo contando hasta el 100, sobre todo cuando hay comisiones de lujo de por medio, ahora está acompañado por un nuevo fiscal. Es diferente a la última vez que se presentó en la sede la semana pasada, el día que estalló el incumplimiento y volvió a cuestionarse el acuerdo que parecía estar hecho. Más en detalle, la misteriosa L10S ya no es la agencia que expulsó a Rafaella Pimenta, la profesional que llegó a un acuerdo entre Inter y Udinese, y que luego fue repudiada por el clan Samardzic. Desde ayer, TDS Sports de Tolga Dirican vela por los intereses de Lazar: se trata de una pequeña agencia con sede en Berlín, ciudad de la que llegan los Samardzic, que también cuenta entre sus clientes con viejos leones del fútbol alemán como Jerome Boateng. Los nerazzurri acogieron la noticia sin inmutarse, también porque el problema está en el centro: la solicitud de volver a discutir el formato general del contrato permanece con la contraparte, no solo el salario y las comisiones, sino también cualquier margen personal en futuras reventas. El Inter, en cambio, no modificará significativamente la estructura ya establecida en ese momento: el ultimátum de mañana es dentro o fuera.