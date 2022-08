Spalletti tras la pelea del Napoli Fiorentina con el público en Florencia

«Cada vez que tocas aquí, sucede lo mismo. El público en Florencia es increíblemente grosero. Tienen niños alrededor y siguen insultando». Al parecer Luciano Spalletti está enojado por lo que le pasó El final del partido con la Fiorentina Donde se encontró con un hincha antes de salir del estadio: «Me dijeron ‘Tu madre, tu madre’. Detrás del banquillo siempre hay profesionales maleducados que siempre están dispuestos a ofender».

«Jugamos muchos balones largos»

Luego, Spalletti también analizó el partido: «Jugamos muchos balones muy largos pero Ussimine no era bueno manejando el balón sobre él, Fiorentina hizo un hombre contra un hombre. Hicimos algunas buenas decisiones desde la defensa y perdimos muchos duelos». y muchos balones y eso favoreció el juego de la Fiorentina. La metieron en la pelea, estuvieron muy bien en los segundos balones y quitaron las referencias a los atacantes. Lo siento, también tuvimos ocasiones y no nos dimos cuenta «También trató de traer nuevos poderes, pero realmente nos faltaba algo para ganar el partido. Raspadori entró muy bien y nos dejó. Pero al final tuvo mala suerte y no pudo patear fuerte. Bueno para recibir el balón entre los líneas, pone dura la defensa del rival por su fuerza y ​​su bajo centro de gravedad».

«¿El mercado? Todos han estado en oferta desde que llegué aquí…»

Para terminar, una broma sobre el mercado de fichajes y la posibilidad de la llegada de Cristiano Ronaldo: «No tengo tiempo para pensar en otras cosas, jugamos cada tres días. Todavía tenemos que repostar a nivel deportivo y ponernos en forma». Desde mi llegada están todos en el mercado, creo que cuando una empresa ofrece 100 millones a alguien es muy difícil no considerar esa oferta”, concluye en referencia a la posible oferta del Manchester United para comprar Osimhen.

Italiano: «Lástima, podríamos haber ganado»

Por otro lado, el tercer 0-0 seguido entre liga y copa deja algo de pesar a Vincenzo Italiano: «Lástima, pudimos haber ganado. Tuvimos 4-5 ocasiones en las que pudimos marcar», él confirma. «En mi opinión, estábamos teniendo un escuadrón, así que todavía estoy feliz con lo que hicieron los chicos. Al final, les hice una broma: ‘No te atrevas a enamorarme 0-0.. Feliz por el rendimiento, sigo rotando a los hombres, hacemos, no encajamos goles'».

«Un equipo en crecimiento, necesitamos ser más efectivos»

Italiano satisfecho con el crecimiento del equipo: «Está creciendo. Este año hemos tratado de dar más compacidad e interés defensivo y obtener algunos resultados. Dicho esto, también tenemos que ser más realistas y eficientes. Enfrentaremos muchos partidos y deberíamos poder mejorar con menos entrenamiento». Si seguimos así podemos sacar grandes márgenes. Jovic, Ikone, Barak y Dudu pueden crecer mucho: El brasileño ha dado un gran salto respecto al Empoli. Nos faltó entrenamiento pero tenemos que encontrar ciertas cosas en los partidos”.

«Jovic tiene que dejarse llevar por una nueva mentalidad»

Hablando de Jovic, el técnico de Viola se centró entonces en las condiciones y el rendimiento del exdelantero del Real Madrid: «Debe revitalizarse tanto en su aspecto mental como en su condición física. También debe entregarse a una nueva mentalidad. Ahora juega en la Fiorentina y No con entrenamiento, sin embargo, se puede ver la habilidad El campeón y sus golpes. El club y yo nos enfocamos mucho en Jovic, puede que nunca haya trabajado de manera convincente como un solo delantero, pero para mí puede hacerlo, si él puede atacar bien la ‘zona’. En el momento en que se encienda algo en él surgirán grandes cosas”, concluye.