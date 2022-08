Andrea Presti: «Yo, el culturismo, Ronaldo, Mr. Olympia, el gimnasio»

«Me di cuenta de que me gusta más el refuerzo físico que las peleas. Entonces digo la verdad: no se me veía en la alfombra…».

«No. En comparación con la media, tengo una buena predisposición a usar músculo, pero no tengo las características de un culturista clásico. De hecho, mi cuerpo es como un velocista: mido 1,80, muy delgado, los mejores jugadores de mi deporte tiene una forma diferente. Toma Big Ramy (Mamdouh Al-Subaiy) ganador de Olympia, editor): No es humano, tiene un cuerpo como los que nacen una vez cada 30 años, y sería el destino que eligiera el deporte correcto como bien…».

“Ese es uno de los problemas del culturismo. Ves a un ciclista empujando fuerte, ves a un futbolista jugando, nuestro deporte tiene muy mala suerte: en la última clase, en la carrera, no nos llamaron para demostrar lo que hacemos. todos los días para ser así. La gente ve músculo y no fatiga. Te ven tensa, lubricada, en tanga y piensan que solo eres ostentosa».

De un mínimo de 2500 calorías a un máximo de 4000 calorías por día, en el período su temporada También estoy hasta 7000. Están todos divididos en seis comidas, la primera a las 6:30-7 am y la última alrededor de las 11 pm A veces pongo uno en mi mesa incluso por la noche: si las calorías son bajas y estás muy hambriento, no se dormirá fácilmente. ..»

Sadiq: ¿Alguna vez has dicho: «Pero, ¿quién me obligaría a hacer eso?»

«Nunca. Entiendo que es difícil seguir haciendo dieta todo el tiempo, quitándole tiempo a amigos y familiares, y sé que puede ser demasiado. Pero no hay nada que me guste más hacer. El mejor momento de mi día es cuando Estoy entrenando, y el mejor momento del año es cuando estoy compitiendo. Cuando ya no sea así, me detendré».