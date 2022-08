PS Plus, juegos gratuitos de PS5 y PS4 anunciados en septiembre de 2022, ahí es cuando – Nerd4.life

Agosto se está acabando, así que es hora de responder a la pregunta habitual que se hacen los usuarios de PlayStation: ¿Cuándo lo hará? Juegos gratis para PS5 y PS4 De septiembre 2022 Para los suscriptores un Playstation Plus? Como de costumbre, no hay una fecha oficial establecida, pero Sony suele presentar la nueva línea de títulos gratuitos el último miércoles de cada mes. Por lo tanto, salvo sorpresas, el anuncio oficial se realizará el miércoles 31 de agosto de 2022.

Si se cumple ese plazo, los juegos gratuitos para PS5 y PS4 de PS Plus estarán disponibles para los suscriptores del servicio el primer martes del próximo mes o el 6 de septiembre.

Como de costumbre, es realmente difícil adivinar cuáles serán las novedades de PlayStation Plus para el próximo mes, el catálogo masivo de PS5 y PS4 en ese sentido ofrece muchas opciones. En el pasado, la alineación se reveló hace unos días, generalmente por el conocido filtrador Billbil-kun, por lo que lo actualizaremos en nuestras páginas si hay alguna noticia al respecto.



logotipo de playstation plus

Mientras tanto, le recordamos que los juegos gratuitos para PS5 y PS4 estarán disponibles en PS Plus en agosto de 2022, que puede agregar a su colección antes del 5 de septiembre. Los títulos también incluyeron Little Nightmares y Yakuza: Like a Dragon. Si no has jugado a los antiguos exponentes de la larga serie de Sega, te alegrará saber que las primeras temporadas están incluidas en el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium.