«Soy fuerte, me das energía». Cuidados paliativos y oración – Corriere.it

De Gaia Picardía

La Folha de San Paolo escribe que sólo quedan cuidados paliativos para el cáncer de colon. En la Copa del Mundo, la FIFA vuela 100 drones para pintar la camiseta verde y dorada con el número 10 en el cielo, Mbappe (a quien O Rei quería conocer en la Copa del Mundo de 2019): Mejórate, rey

Date prisa, el alquimista se está quedando sin hechizos.. Ya ri aferrado a la vida (Soy fuerte, tengo fe en Dios, los mensajes me dan energía) Viaticom Celio, que se enfrenta mañana a Corea del Sur en octavos de final Mundial de Doha. Comienza la fase eliminatoria. El tótem resiste, saudade el tiempo vendrá primero pero el proyecto. Un juego para detener los latidos del corazón que escribió en Twitter el 28 de noviembre Edson Arantes do Nascimiento más conocido como Pel (nunca le gustó el apodo, prefirió Dico, el apodo inventado por su tío Jorge que siempre lo llamaba su madre Celeste), en el Brasil-Suiza 1-0. Veinticuatro horas después fue trasladado al Hospital Albert Einstein de São Paulo.: Parecían las pruebas periódicas con las que el futbolista más famoso del mundo lleva un año y medio controlado por un cáncer de colon (tranquilos amigos, papá desarrolla medicamentos para tomar con los médicos. Sin sorpresas ni emergencias: estos son las habituales pruebas que su hija Kelly Nascimento ha colgado en las redes sociales), y en cambio, la situación se habría acelerado rápidamente. Bell no responde a la quimioterapia y ha sido trasladado a una sala para analgesia mitral. Folha de São Paulo

un paulista se suma al ya preocupante cuadro de salud la aparición de inflamación de las vías respiratorias, así como metástasis en el hígado y los pulmones, Otro espectro sobre la ya deteriorada salud de la leyenda brasileña de 82 años. READ Finales ATP, Zverev vence a Djokovic y va a la final ante Medvedev- Corriere.it

Desde Qatar, donde sigue a la Selección Nacional de Tete, Kelly trata de ser optimista (no voy a tomar un vuelo para correr allí: mis hermanos están en Brasil, y los alcanzaré en Año Nuevo Eve) por el país por el que está conteniendo la respiración. suspenso. A 12.000 kilómetros, el Seleao de O Ney (La estrella Neymar se lesionó, ayer volvió a entrenar: sus compañeros y aficionados lo esperan en el campo para la final) intentando conquistar su sexta Copa del Mundo, en casa, O Rei (que ganó tres Copas del Mundo -’58, ’62, ’70-, récord-) intenta la última escapada hacia la victoria.

Ninguna bossa nova de Jobim puede aliviar el dolor de la larga despedida de BillMultitudes y coros comienzan a formarse frente al hospital, la FIFA honra volando cien drones sobre los cielos de Doha pintando la camiseta número 10 de verde y oro, y pronto se recupera la letra. No hay ex futbolista, heredero y amigo que no recuerde lo mejor en estas horas, Solo han pasado 373 días desde la desaparición del otro grande, MaradonaEl Planeta Fútbol no está preparado para un segundo luto profundo. El presente y el pasado se funden en un río de cuchara. harry kanecapitán de Inglaterra: Los Tres Leones te desean lo mejor. Jürgen Klinsmannex bombardero y entrenador de Alemania: Eres una persona increíble, rezo por ti. tití, Seleccionador de Brasil: Es nuestro mayor representante, extraterrestre y terrestre. Todos nuestros pensamientos están con él. Mbabbéel delantero de la selección de Francia que Bale quiso conocer tras ganar el Mundial 2018, Con 19 años y 207 días se convirtió en el delantero más joven de la finalsolo superado por el brasileño (17 años 249 días en 58 en Suecia, doblete): Reza por el Rey. READ La Juventus fracasa, Allegri sigue bajo ataque

En el diámetro del héroe envejecido que se niega a renunciar a las pancartas, en los rascacielos, en los láseres que iluminan el Estadio Lusail, Donde se entregará el trofeo el 18 de diciembre, sobre las camisetas festivas de una generación que conoció de oídas, en videos en You Tube, gracias a las historias de sus abuelos. Hombres que, aunque nunca se vieron en acción, no pudieron evitar amarlo. El mundo alienta el código de limpieza de zapatos para ganar algunos obsequios reales: El niño que inventó el fútbol pateando un mango (y luego una pelota de trapos) no podía ser mortal.