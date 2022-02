«Sofia Jogia es egoísta, es una pena que la hagas pasar por heroína y difames a Nadia Delago» – OA Sport

«Por segunda vez en mi larga carrera como periodista de esquí Señalé que la lesión de Sofia Jogia no era realmente gravesi después de 40 días (el año pasado) y 23 esta vez, estaba lista para emprender una carrera cuesta abajo (después de tres días de entrenamiento, ni que decir) con saltos y curvas a razón de 130 por hora.Con estas palabras María Rosa «Nina» Quario Empezó su propia escritura. en las columnas Periódico. Por ahí Madre de Federica Brignoniun famoso periodista durante casi cuatro décadas, así como un gran héroe del pasado, fue continuar Entrevista con Radio Capital La lesión de Sofia Jogia no fue grave Porque en su lugar fue sorteado y que el bergamasco no pudo volver a la competición, ganando la medalla de plata en un descenso en los Juegos Olímpicos, apenas tres semanas después del accidente de Cortina d’Ampezzo.

La mujer de 60 años, capaz de ganar cuatro carreras de la Copa del Mundo en su carrera (tres en 1983), señaló:Espolvoreo cenizas sobre mi cabeza. Me disculpo humildemente. El problema es que siempre la he considerado una patinadora como todo el mundo, hasta ayer, con habilidades únicas y raras por supuesto, pero en general en los humanos. Estaba equivocado. Pero quizás sea el significado de la palabra grave lo que se me escapó y llegados a este punto tendremos que encontrar un nuevo adjetivo Para identificar las lesiones de los deportistas, que vuelven después de una mala caída a los seis meses si todo va bien, muchas veces un año después, y cuando vuelven lo pasan mal en el infierno, no me refiero a ganar carreras o medallas, sino más simple para patinar con 100% de confianza«.

El clima dentro de la selección nacional femenina de esquí alpino es intenso, y Ninna Quario no se esconde detrás de un dedo y se centra en un análisis cuidadoso: «Reitero mis disculpas y creo que el verdadero milagro lo hizo Sofía al despertar inmediatamente después de la terrible caída de Cortina, con el diagnóstico que todos conocemos a estas alturas. ¿Dónde está el problema entonces? Yace en que mis pecados espantosos, mi desconfianza se presentan como un grito o algo peor que el estallido de «Madre Prinone».. Eso es no, no lo beso y giro un poco las cajasLa periodista está ansiosa por hacer valer su autoridad:Me dedico a este negocio y estoy muy especializado en esquí alpino y deportes de invierno desde 1986, año en que me retiré de la competición tras 12 temporadas en la selección. 1974-2020: Vivo de esquís y masilla desde hace 48 años, ¿te gustaría aportarme algo de experiencia y conocimientos en este sector? Me lo doy y también te cuento en 1986 cuando comencé a escribir, aún no había nacido Federica, pero ni siquiera estaba en mis pensamientos.«.

En el descenso Goggia ganó la plata, pero hay que recordar que Nadia Delago lució un hermoso bronce alrededor de su cuello. Un dato en el que Ninna Quario ha querido centrarse: «Se ha amplificado antes, durante y especialmente después en Pasar a Sofia Jogia como campeona del mundo. (Estamos en China, ¿verdad?), Empaña vergonzosamente e injustamente no solo la consecución de su compañera de podio Nadiasino también para todos los demás atletas que participaron en Beijing y pueden haber ganado medallasOtro pasaje interesante sigue:También me atreví a decir que Goggia es egoísta. Sí, lo repito y desafío a cualquiera a que me demuestre lo contrario, dispuesto a dar varios ejemplos en apoyo de mi tesis. Solo les doy el último en orden cronológico: ¿no se parecería a la persona egoísta que llamó a casa varias horas después de la carrera no para compartir su alegría y orgullo sino para ver las reacciones a su medalla en Italia? Reitero mis disculpas si ofendí a alguien, pero confirmo todo lo dicho a Radio Capital«.

La conclusión ciertamente nos hará discutir: “Estoy listo para tomar en serio (sí, eso sería) Consecuencias de no doblegarse a los pies de Sofia Jogia. Solo espero que mi hija no lo pague también.: Eso sería muy injusto.Recuerdalo Federica Brignoni ganó la Copa del Mundo en 2020 (El patinador italiano nunca ha tenido éxito en el pasado), el italiano más exitoso en el circuito internacional más importante (19 confirmados, tres en la temporada actual) y de En Beijing 2022 ganó la medalla de plata en el gigante (Después del bronce hace cuatro años en Pyeongchang) Y bronce en combinación (Esta mañana, cuando ya estaba publicado el mensaje de Ninna Quario.)

Foto: La Presse