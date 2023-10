¡Sheila está a salvo pero Deacon no la protegerá para siempre!

Conozcamos los avances del episodio de The Beautiful que se emitirá el 20 de octubre de 2023 en Canale5. La trama del episodio de la telenovela revela que Sheila dará un suspiro de alivio gracias a Deacon, quien la salvará de Baker. Sin embargo, Sharpe quiere que la mujer abandone su casa inmediatamente…

En el episodio a hermoso Fue transmitido en canal 5 el 20 de octubre de 2023en 13.45, sheila Podrás retirar Sintiéndose cómodo… en este momento. el Vistas previas SubordinarAnillo de jabón Nos revelan esto El diácono podrá ocultarlo. Él se sentó No dejes que Baker sepa que Carter está en su casa.. Sharp, una vez que el detective se haya ido, Le ordenará a su amiga que se vaya Y no volver a meterlo en problemas. Mientras tanto, en Montecarlo, Finn y Steffy disfrutarán de su reencuentroY finalmente feliz al lado de sus hijos. La felicidad de los chicos también afectará a Taylor y Ridge, pero también a Brooke y Hope en Los Ángeles.

Hermosas vistas previas: ¡Sheila se salva!

El diácono corría el riesgo de ir a prisión. Bigote Encontró a Sheila en casa. Desafortunadamente para él, No tuvo fuerzas para privarla de su apoyo. Y un lugar para esconderse. mesero Se vio obligado a mentirle a Baker. Le dijo muy fríamente que no sabía adónde huyó Carter después de que Bill Spencer lo arrestara. El detective dejará su apartamento.y recomiendo informarle si descubre algo. Sheila podrá disparar Suspiro. Por ahora es seguro Podrá reorganizar sus pensamientos para los próximos movimientos.

Bonita vista previa: Deacon le pide a Sheila que se vaya

Deacon protege a Sheila pero No harás esto para siempre. Bigote Le ordenará que abandone su casa inmediatamente. Él le dirá que ya no quiere tener nada que ver con sus complots y mentiras, incluso si Finn está vivo y no pueden acusarla de matarlo. Carter intentará ganar más tiempo Sin embargo, a salvo en su casa. El camarero será perentorio.. Está arriesgando mucho y, con sus antecedentes penales, no pasará mucho tiempo hasta que acabe tras las rejas otra vez, acusado de complicidad. Por este motivo, la pelirroja tendrá que salir de su casa y tendrá que hacerlo de inmediato.

HERMOSAS ARGUMENTOS Y AVANCES: Finn y Stevie vuelven a ser una familia

Finn encontró a Steffy otra vez. Y la alegria fue grande. En Forrester Pudo volver a abrazar a su maridoElla no lo puede creer, pero está feliz de tenerlo de nuevo en sus brazos. Los dos chicos pusieron sus historias en espera. y explicaciones después de reunirse con los niños y regresar a casa. kelly estará feliz a Volver a ver a su madre con una sonrisa. Y la hija de Ridge no podrá contener su emoción al poder decirles a sus hijos que Finn está en casa y que todo estará bien a partir de ahora. a’La emoción también afectará a Taylor y Ridge Pero también Brooke y esperanzacual Esperarán a ver cómo va. exterior.

