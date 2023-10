Con estos coches siempre encontrarás ofertas muy ventajosas: trámites para su compra

No es un hecho que encontrará la mejor oferta en un automóvil usado en un concesionario. La mejor solución es diferente. Aquí está cuál.

Estás en Buscas un coche con gran estética, potencia y un precio ajustado.? En caso afirmativo, entonces este artículo es para usted. Pero ten cuidado. Esta combinación de características no puede ser garantizada por un concesionario, ni siquiera por un particular que, con razón, esté dispuesto a mantener los costes elevados para ganar lo máximo posible, especialmente cuando se trata de coches caros. El lugar donde se puede conseguir todo esto es otro, aunque menos conocido y visto con recelo.

Si no está seguro de qué comprar y quiere deleitarse con una oferta que no puede encontrar en ningún otro lugar, El consejo es ir a una subasta judicial.. Allí se puede encontrar cualquier tipo de coche, desde coches modernos y bien cuidados hasta coches abandonados e incluso modelos históricos.

Coches en subasta, todo lo que necesitas saber

El primer paso es distinguir lo que muchos no saben Venta en subasta y sin subasta. No, la magia no tiene nada que ver con eso. La diferencia está en el procedimiento. El primero proporciona el número base a partir del cual se pueden iniciar los aumentos. En cuanto al segundo, es una oferta cerrada, por lo que nadie sabe de cuánto es la oferta del otro. Pero en este último caso, existe la obligación de respetar. El valor básico del vehículo debe superar el 20%. Quien lo gane, después de cubrir la cantidad requerida, tendrá que hacer frente a la transferencia de propiedad, además de todos los gastos y cargas burocráticas.

Las subastas judiciales están abiertas a cualquier personaSalvo que resulte evidente para quien contrajo la deuda. Esto significa que tanto el interesado como su representante pueden participar previa autorización. Dado que vivimos en una época en la que siempre estamos conectados, no es obligatorio asistir, pero puedes conectarte al evento a través de la web. Por eso es importante recordar que este tipo de ventas No puedes presentarte sin nada en el bolsillo. De hecho, sólo podrás acceder a él después de pagar un importe equivalente al 10% del importe. que piensa pujar, o la cantidad que indique el juez si la puja es por subasta. En cualquier caso, si el vehículo en cuestión no resulta ganador, se devolverá el importe.

La sugerencia es concertar una cita con la guardia judicial para que pueda inspeccionar el coche con antelación, aunque no sea posible probarlo en carretera. En esta etapa también es importante revisar la documentación y asegurarse de que el coche no tiene defectos más o menos graves, para evitar sorpresas desagradables una vez pagado el dinero. ¿la razón? Cuando ganas algo grande de cualquier tipo, no puedes pensarlo dos veces. Está hecho lo hecho, por lo que si después de arrancar el coche te das cuenta de que no arranca, no podrás presentar una reclamación ni pedir un reembolso, sino devolverlo.