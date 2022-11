Serie A italiana, Milán-Spezia 2-1 – Deporte

El Milan derrocha, sufre y tensa, y luego gana tres puntos muy pesados ​​al Spezia gracias a un gol en el minuto 89 de Olivier Giroud, y vence al Atalanta y se hace con el segundo puesto y mantiene a distancia al conjunto rumano y al Inter. Corona



El partido, que se suponía que iba a ser un simple ejercicio de archivo para el Milán, resultó ser difícil y astuto. Para complicar el partido estuvo el gol de Daniel Maldini -que volvió al San Siro como contendiente- que igualó el gol de Theo Hernández en el primer tiempo. La tensión en el terreno de juego crece y el Milan entiende la urgente necesidad de no perderse un giro positivo en la jornada de los cara a cara. Un aluvión de advertencias le sale a Theo Hernández quien -advirtió- extrañará a Cremonese. No estará ni siquiera Giroud que -avisó- se quita la camiseta para celebrar su gol en un media cabezazo que probablemente merezca una convocatoria mundialista. Expulsión y ausencia muy pesada porque Origi sigue sin convencer y el Milan depende mucho de los goles del francés.

Los rossoneri tuvieron problemas en la segunda mitad porque no pudieron aprovechar las muchas oportunidades en la primera parte y gracias al alto rendimiento de Dragovsky. La primera ocasión llega en el minuto 14 con ventaja de Liao, un centro raso para Tomori, pero el intento es rechazado. Dos minutos después centro de Krunic, y en el siguiente acto, cabezazo de Brahim Díaz con un tiro certero, pero la alegría fue impedida por el portero de Spezia, que rechazó con los pies.

Es la segunda intervención decisiva de Dragovsky. Es el gran protagonista, y también es efectivo en el espectáculo a bordo que concluye desde la distancia de Messias. Port Spezia parece embrujado, pero Dragowski no puede hacer nada en el 21′ cuando Theo Hernandez controla el pecho y atrapa el primer intento de un excelente centro de Bennacer. El objetivo es sospechoso debido a una posición de fuera de juego y Var tarda unos cinco minutos en comprobarlo.

Luego verifique su corrección. El Milan dominó la primera mitad pero no logró cerrar el partido. Durante la recuperación, otro travesaño golpeó el tiro desviado de Liao. Krunic intenta reafirmar la red, pero el rescate de Kiwior mantiene el marcador 1-0.

En el arranque de la segunda parte, el portero del Spezia aún mantenía abierto el partido, rechazando en picado el resultado de Origi. No encontrar el doblete es el gran error del Milan que recompuso Daniel Maldini en el minuto 14. El ex rossoneri, cedido en el Spezia, esquiva a Krunic y pega en la red con un soberbio disparo que pega en el poste interior antes de embalarse. Tonali, seis minutos después, -que se hizo cargo de Benaser- volvió a adelantar a los rossoneri con un disparo desde fuera pero Farr llamó a Fabri y anuló el gol por un despiste de Tomori en el descenso. Hay tensión en el campo, como se puede ver en la reacción de Tonali empujando hacia abajo después de una pelea.

También llegó Theo Hernández e hizo lo mismo. Momentos de tensión y defensa y tres tarjetas amarillas extraídas por el árbitro. Se advierte a los portugueses que se echará de menos a Cremonese, y luego se amonesta a Nzola y Giroud (que entró por Origi). La ironía parece estar encarnada ahora, pero una vez más como un verdadero héroe, después de una asombrosa actuación en la Liga de Campeones con el Salzburgo, Giroud anotó el gol de la victoria en el minuto 89 con una asistencia para Tonali. A sus 36 años sigue siendo quien ha conquistado la imagen de este Milan que nunca se rinde.