Liguabue la mala enfermedad que entró en su vida: la triste confesión de estas horas

Son horas muy difíciles para Luciano Ligabue, quien se encuentra frente a una enfermedad que le impide continuar con su vida normal.

Muchos fanáticos están esperando ansiosamente Actualización sobre el estado de salud de Luciano LegapioEl famoso cantante que ha atraído a millones de fanáticos a su alrededor. El hombre que logró conseguir Gran éxito los dos en Italia quien – cual a través de la frontera Precisamente porque sus canciones reflejan el estado de ánimo de muchos de sus fans.

Por ahora, sin embargo, el trayectoria profesional trayectoria profesional Parece que Para con las cuatro flechas porque Pobre salud que la obliga a ser Encerrado en un hotel de París Hasta que todo vuelva a ser como antes. ¿Pero qué pasó?

Condiciones de salud de Luciano Ligabue

fue más que 5 dias desde cuando Luciano Ligabue ha sido encerrado en una habitación de hotel en París Específicamente porque El frotis fue positivo. El cantante estaba en París ¿Por qué deberías sostener Concierto en el Bataclan Aunque, después de tener uno Una mala noche no fue tan buenaEscoge Obtenga un hisopo del virus Corona De ahí el descubrimiento de ser positivo.

Fue entonces cuando hice clic al instante. Aislamiento. Esta es la noticia que él mismo compartió a través de una publicación en Instagram Quien quiso anunciar que lamentablemente se vio obligado a Citas canceladas en Londres y París.

En las últimas horas, una vez más quiso compartir cómo iban las cosas en boletín Viniendo directamente de la habitación del hotel donde todos los días parecen no terminar nunca.

Así, como leemos en ilfattoquotidiano.it, la cantante escribe: «De hecho ya no me pasa por aquí en la mesita de noche de Brufen por consejo médico, vitamina C, spray nasal, unos libros, y esta es la guitarra que no era mía pero se convirtió en una gracias a un impulso de Maioli (su manager, editor ..) que lo encontró en un mercado de pulgas Barato y usado en las calles de París, no era muy caro y pensé que podría hacerme compañía… de hecho escribí un artículo. Por lo demás, me siento mejor, pero tengo que esperar a ignorarme para regresar a nuestro hermoso país”.

En resumen, el cantante, a pesar de esta situación, no perdió las ganas de bromear, esperando que finalmente se dijera esta situación. se acabó.