God of War, la historia hasta ahora

Síguenos en este corto viaje que se remonta Historia de God of War hasta ahora .

¿donde estábamos?



dios de la guerra: el dolor kratos

El gran reinicio de God of War, fechado en 2018, comenzó in medias res, con Kratos envejecido en un contexto muy diferente al de la Grecia mítica. Estamos, de hecho, en Midgard, la tierra de los hombres entre los nueve reinos de la cosmogonía nórdica. aquí nos encontramos Fantasma de Esparta de luto, con la intención de preparar la pira funeraria de su esposa Faye con su hijo Atreus. Ver a la mitad feroz como padre de familia y ubicado en una tierra lejana y desconocida es un poco extraño, pero el juego no hace muchas preguntas al respecto e inmediatamente nos lleva a esta historia que nos dejó atrás. algunas décadas. .

La esposa de Kratos, Goten, pidió un último deseo antes de que expirara: quería que sus cenizas fueran esparcidas por el viento desde el pico más alto de los Nueve Reinos, que resultaría ser Gottenheim, la tierra de los gigantes. Así, Kratos y su joven hijo Atreus deberán embarcarse en esta larga aventura en Tierra baldía y tierra peligrosa, aplastado por el yugo de la tiranía a caminar, la raza divina dirigida por el loco Odín. A pesar de su desgana, el Fantasma de Esparta se ve obligado a llevar a su hijo con él (totalmente desprevenido para tal empresa) después de que un dios inicialmente misterioso, Baldur, los ataca directamente en el balcón de la casa.