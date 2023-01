Seguro de coche en 2023 | Todo lo que necesitas saber

Seguro de coche: ¿Es posible cambiar un vehículo sin una póliza de seguro? Toda la normativa aplicable (que debemos conocer) en 2023

Es la pregunta que todo automovilista, todo ciudadano y todo contribuyente se ha hecho al menos una vez en la vida. ¿Tengo que pagar el seguro del coche, aunque el vehículo esté aparcado? La respuesta no es muy clara, porque, a lo largo de los años, ha habido muchas declaraciones contradictorias. A medida que comienza 2023, es bueno saber lo que puede y no puede hacer. Aquí están las reglas actuales.

Hace unos meses, la Corte de Casación estableció la obligación de pagar Rc Auto aunque tu auto esté estacionado en un patio o estacionamiento comunal.. La sentencia – N° 21983 presentada el 30 de julio de 2022 – fue dictada ante todo para proteger, incluso ante los posibles autores de accidentes de tránsito (de su riesgo físico), a los terceros afectados por los accidentes. Sin embargo, no es «culpa» de la Corte Suprema. Porque el Tribunal Supremo no ha hecho más que aplicar las disposiciones del derecho de la Unión Europea.

En efecto, la Directiva 2009/103/CE establece que el vehículo debe estar cubierto por un seguro durante el período de matriculación activa y uso de conformidad con el artículo 3, primer párrafo. Directiva aprobada por el Parlamento Europeo en gran medida por unanimidad. Muchos ciudadanos y familias en nuestro país poseen un automóvil que no funciona. Por lo tanto, tuvieron que abrir sus billeteras. Pero en 2023 todo cambia. Aquí le mostramos cómo no pagar el seguro de un vehículo que no conduce. Por supuesto, todo esto es completamente legal.

Seguro de automóvil: las normas aplicables en 2023 para los vehículos que no conducen

Neto de las declaraciones, es posible que el seguro no se pague si el vehículo permanece parado. Obviamente, como sabemos, no se puede suspender el pago de la responsabilidad del automóvil. En el caso de leasing o si se financia el coche en cuestión. Además, es bueno saber que si se suspende el pago, el auto no solo no podrá circular (¡obviamente!), sino que ni siquiera podrá estacionarse en un lugar público. Para poder estacionarlo en un lugar público, será necesario reactivar la póliza, de lo contrario corre el riesgo de pagar multas que van desde De 848 a 3393 euros. y sufrir embargo de auto.

Cuando se restablece la póliza, las compañías de seguros pueden exigir el pago de la diferencia en caso de aumento de la tarifa. En cualquier caso, la reactivación del reaseguro suele suponer un pago en torno a los 30 euros.

Sin embargo, para 2023, es bueno saber que la prohibición de circular con un vehículo sin seguro aún se aplica claramente. Si no nos importa y «nos atrapan», La sanción administrativa no es sencilla y exige el pago de una cantidad que oscila entre los 866 y los 3464 euros. Por último, está el tema de la reincidencia.. Si te enfrentas a la misma medida dentro de dos años, de hecho, también puedes sufrir 1-2 meses de suspensión de tu licencia, con el vehículo embargado.