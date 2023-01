Sube a 21 el número de muertos por el ataque ruso a Dnipro – Europa

El número de muertos por el ataque ruso de ayer a un edificio de apartamentos en Dnipro aumentó a por lo menos 21: entre las víctimas había una niña de 15 años. El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, anunció esto en Telegram, informó Kyiv Independent. Al menos 73, incluidos 14 niños, resultaron heridos. Según Reznichenko, más de 40 personas han sido trasladadas a hospitales locales. Alrededor de 72 apartamentos quedaron completamente destruidos y otros 230 dañados en el ataque.

Las autoridades de Dnipro han declarado tres días de luto en la ciudad, a partir de hoy, por las víctimas del ataque con misiles rusos de ayer contra un edificio residencial que dejó al menos 20 muertos: así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Dnipro, informa Ukraineska Pravda. «Declaro tres días de luto por los muertos en un ataque con misiles contra un edificio residencial en la zona residencial de Primuha en la ciudad de Dnipro», se lee en un comunicado.

Más misiles rusos, más escombros, más muertes de civiles en el horror de la guerra. La lluvia mortal volvió a caer en Ucrania, con advertencias de ataques aéreos emitidas por la mañana y por la tarde en todos los estados, incluida la región de Kyiv y la capital. Un ataque desde el cielo no perdona a hombres, mujeres y niños, y destruye un condominio en la ciudad de Dnipro: nada menos que nueve muertos, entre ellos una niña de 15 años, y 64 heridos, entre ellos 12 niños, el menor de quien tiene solo tres años. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometió que no habría piedad contra el «terrorismo» de Moscú: «El mundo debe detener el mal». Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, hizo un llamado al G7 y a la Unión Europea para que impongan nuevas sanciones que podrían «matar a la industria rusa de misiles y drones». Este fue el décimo ataque con misiles a gran escala, según los medios ucranianos: infraestructura vital y 28 edificios residenciales fueron alcanzados en Kyiv, sin causar víctimas. Según el jefe de la administración regional en Mykolaiv Vitaly Kim, 17 bombarderos rusos despegaron hacia Ucrania. La alarma sonó en todas las regiones, seguida de una segunda ola de explosiones en Kyiv y en todos los estados del país, incluso en Occidente. Aunque la Fuerza Aérea interceptó 25 de los 38 misiles rusos, los ataques alcanzaron infraestructuras estratégicas y redes eléctricas ya destruidas, incluso en Lviv y Kharkiv, lo que provocó apagones de emergencia en la mayoría de las áreas. El ministro de Energía alemán, Galushenko, dijo que hubo «días difíciles» en el frente energético. Mientras las dramáticas imágenes de las ruinas del complejo Dnipro cortado por la mitad se difundían en las redes sociales, Moldavia denunció que «fragmentos de un misil cayeron sobre el territorio» del país. «Este es el tercer caso», recuerda Chisinau. En el frente, la cuestión de Solidar permanece abierta, ya que el ejército de Kyiv una vez más reclama el control de la ciudad, negando las afirmaciones de Moscú de haberla ocupado. Y Zelensky vuelve a pedir armas a Occidente. Porque el «terrorismo» de Moscú no se puede detener «en el campo de batalla en Ucrania», dijo el líder ucraniano. Que se benefició del compromiso del primer ministro británico Rishi Sunak de suministrar a Kyiv los tan deseables tanques Challenger 2, siguiendo la promesa de Polonia de suministrar tanques Leopard. El presidente ucraniano elogió el «fuerte apoyo del Reino Unido», mientras que la embajada rusa en Londres denunció la decisión de Downing Street y dijo: «Conducirá a una escalada de las hostilidades en Ucrania y a nuevas víctimas». Y tras los rumores sobre Rivista Difesa, según los cuales Italia dio el visto bueno para el suministro de sistemas antiaéreos Samp/T a Ucrania, se espera la visita de la primera ministra Georgia Meloni a Kyiv. «Hemos escuchado muchas de sus declaraciones a favor de Ucrania», dijo Andriy Yermak, jefe de la oficina del presidente ucraniano, a SkyTG24. «Creo que Italia puede ser uno de los países que llevará a Ucrania a la victoria». En el frente diplomático, Turquía vuelve a presionar por una solución negociada. Y si no logra llegar a un acuerdo de paz más completo, Ankara ha dicho que está lista para presionar por un «alto el fuego local». Ibrahim Kalin, un asesor cercano del presidente Erdogan, dijo que ni Rusia ni Ucrania «son capaces de lograr la victoria militarmente». Desde Kyiv «Agradecemos todas las iniciativas de paz, incluidas las del Papa», dijo entonces Yermak, anunciando que «ha llegado el momento de que el Papa visite Ucrania, dando así una señal muy clara de que es Rusia a quien debe parar». » Lo que empezó». Pero el último ataque ruso ciertamente no ayuda a hablar de una mesa de diálogo. Tampoco los tonos vienen de Moscú, con el «delfín» del presidente Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, que ataca con saña al primer ministro japonés Fumio Kishida después su reunión con Joe Biden en la Casa Blanca Los dos habían advertido al Kremlin contra el uso de bombas atómicas. «El suicidio ritual japonés.