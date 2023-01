Triple enfrentamiento entre Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli y Nicole Murgia – Gran Hermano VIP

durante toda la noche Daniel Parece no estar interesado en el juego actual. nicole Aprovecha un momento a solas con él para intentar entender su comportamiento.

Juego el juego de la sinceridad. VIP dice, reconociendo que no aprecia mucho la actitud de Nicole y el pequeño grupo en el que está. Nicole, por su parte, no entiende por qué él debe mantener su VIP a toda costa a diferencia de lo que hace con los demás. «¿Por qué no confío?» Daniel responde.

Oriana Inmediatamente se unió a los dos dignatarios y se unió a la conversación, pidiéndole a Daniel que explicara enfáticamente sus intenciones: «¿Dejarías la puerta abierta para alguien aquí?» pregunta, probablemente refiriéndose a Micol. «No tengo puertas que abrir, no tengo puertas que abrir o cerrar, solo tengo algo que hacer» Daniel responde, y agrega exasperado: «Tú eres el que tiene mil puertas abiertas, no yo».

«Estas cosas me hacen reír». Molesta por la interferencia de Oriana, Nicole interviene: «Cuando tengas algo que decirme, hablarás conmigo». Acérquese, ansioso por tener una conversación privada con Danielle. Los dos comienzan a encontrarse nuevamente a pesar de la interferencia de Venezuela. «Te dije lo que pienso, creo que siempre he sido coherente y honesto. Nunca he cambiado de versión» Comienza la actriz, pero a pesar de esto, Danielle sigue desconfiando de ella: «Eso no significa que fueras leal». Responder.

«Hay algunas cosas que no me gustan». Continúa la empresaria, refiriéndose a las personas con las que Nicole pasa la mayor parte de su tiempo y la forma en que actúan como grupo. Danielle está convencida de que el grupo que se hace llamar «Zabettas» es solo una alianza de fachada y que todos se burlan unos de otros.

A pesar de tener sus sospechas y desconcierto por el comportamiento de sus compañeros de cuarto, Daniel admite que también piensa cosas agradables sobre ellos. «Hago y digo lo que pienso» Continúa defendiendo su honestidad y su juego limpio siempre. Aunque la pregunta comenzó con Nicole, Daniele parece dirigirse principalmente a Oriana mientras la actriz los observa en silencio hablar sobre su relación.