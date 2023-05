Se retiraron tres variedades de salami infectadas con salmonella y listeria

El Ministerio de Salud ha retirado del mercado tres marcas de salami debido a riesgos microbiológicos.

Figura 1: muchas carnes procesadas han sido retiradas debido a la presencia de microorganismos, como Salmonella y Listeria, los agentes de intoxicación alimentaria.

Salmonella y Listeria: los peligros inherentes a la carne procesada

En concreto, las huellas Salmonella spp En dos lotes de salami. El palo de salami dulce y el pan de salami, ambos producidos por Salomevecchio Colombo en la fábrica ubicada en Roma 21 en Pescat, en la provincia de Lecco (marca de identificación IT 1288 LCEE).

El salami se comercializa en piezas de 250 gramos con fecha de caducidad mínima (Tmc) fijada en 18/07/2023 y número de lote L859 (1369) para el primer producto. El segundo fue determinado por el lote 99L1369. Las dos carnes procesadas indicadas fueron fabricadas por Salumificio Colombo Luigi Srl en la misma fábrica en Via Roma 21 en Pescate, en la provincia de Lecco (marca de identificación IT 1288 LCEE).

El tercero del salami deshuesado es la mariga dulce. Productor de Vicenza encontró presencia Listeria monocytogenes durante la auditoría interna. El producto en cuestión se comercializa en piezas de 800 gramos con número de lote 41/2023. El salami retirado fue producido por Mariga Giuseppe & C. Sas en la fábrica ubicada en Via dell’Industria 14 / E, en el distrito de Cavazelle, en Monticello conte Otto, en la provincia de Vicenza (marca de identificación IT 805L CE).

Se recomienda a cualquier persona que haya comprado uno de los tres tipos de salmón que no lo coma y lo devuelva a la tienda donde lo compró.

Salmonella: una causa importante de infecciones transmitidas por los alimentos

Según el Istituto Superiore di Sanità (ISS), la Salmonella es el agente bacteriano más común de infección transmitida a través del consumo de alimentos, tanto en forma esporádica como epidémica.

Estas bacterias se encuentran en la naturaleza en más de 200 especies diferentes. allá Salmonella entérica Es una de las llamadas «salmonellas del fondo» y causa más del 50% de los casos de infecciones gastrointestinales. Esta infección puede ocurrir tanto en humanos como en mascotas y animales de granja. Estos incluyen pollos, cerdos, vacas, roedores, perros, gatos y pollitos, así como animales salvajes.

listeriosis: una amenaza asociada con Listeria monocytogenes

allá Listeria monocytogenes Es una bacteria responsable de la listeriosis, una enfermedad que puede transmitirse a través del consumo de muchos alimentos contaminados, como leche, verduras, quesos blandos, carnes poco cocidas y embutidos poco condimentados. La gravedad de los síntomas asociados a la listeriosis varía, desde síntomas gripales o gastrointestinales, a veces acompañados de fiebre alta, hasta septicemias y meningitis que pueden presentarse principalmente en personas debilitadas o inmunodeprimidas.

Recientemente, varios lotes de productos alimenticios, como jamón cocido, porchetta, gorgonzola dulce, salchicha de pollo, tramezini con salmón y tartaletas de chocolate, mortadela y salami, se han retirado del mercado debido a los riesgos microbiológicos asociados con la presencia de listeria. Según el presentador Dario Braturlon, la exposición a estas bacterias se produce principalmente por el almacenamiento inadecuado de materias primas y el uso de productos vencidos.

