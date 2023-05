Operación Plusvalía, Juventus en el Contraataque: Una Doble Estrategia Defensiva

Turín – proceso de ganancias de capital: juventus para contraatacar Los abogados del club y exdirectivos de la Juventus presentaron ayer los escritos de defensa de cara a la audiencia que se celebrará el lunes en Tribunal de Apelación de la Unión. En juego están una prescripción de 8 meses para los exdirectivos (a reivindicar o rescindir) y la sanción impuesta al club (a refundir respecto al -15 que se impuso el 20 de enero). El Tribunal Federal, aunque con una configuración diferente, vuelve a estar en juego todavía Colegio de Seguros Deportivos El 20 de abril acogió parcialmente —con aplazamiento— los recursos interpuestos por los condenados en la causa Galaxia Blanca y Negra en el marco del juicio de plusvalía.

que pasara el lunes

Bien entendido: no se debe hacer nada por la alta dirección (andrea agnelliY Mauricio ArrivabeneY fabio paratici Y Federico Cherubini cuyas sentencias hayan devenido firmes: de 16 a 30 meses de inhibición) también son considerados en tercer grado «traidores», es decir, los autores de «Comportamientos incorrectos sistemáticos y repetidos, como resultado de un cambio planificado previamente de transferencias y valores relacionados». Sin embargo, la Junta de Garantía sostuvo que el Tribunal Federal no había explicado adecuadamente cómo y por qué los directores sin poderes también son responsables: pavel nedvedY Pablo GarembertiY Asia Grazioli-VenierY Caitlin Marie HughesY Daniela MarilongoY Francisco Roncalio. aporte del presidente Gabriela Palmieri Sandoli Así fue renovarsu evaluación, en particular, en relación con la determinación de la contribución causal de los administradores individuales, motivando adecuadamente y extrayendo las posibles consecuencias también en relación con la sanción impuesta a la Juventus».