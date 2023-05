Luca Davry y Alessandra se separaron unos días después de la elección: demasiados malentendidos

Luca Daffrè anunció el final de la historia con Alessandra Fumagalli: «Los malentendidos constantes no nos permitieron vivir la historia con calma». Su selección para hombres y mujeres se emitió el 10 de mayo de 2023.

El 10 de mayo de 2023 parten juntos hombres y mujeresHoy, 18 de mayo. luca davry Anunciar el final de la historia con Alessandra Fumagalli. La pareja nacida en el programa de citas hace aproximadamente una semana decidió separarse y tomar dos caminos diferentes. Publicidad en una historia de Instagram: Nos dimos cuenta de que éramos el sol y la luna..

Anuncio de Luca Davry

“He esperado a que la situación sea definitiva, pero como ya salió la noticia (se ve que del otro lado se están contando cuentos de hadas a los amigos en lugar de hablar conmigo, como yo estaba esperando el enfrentamiento hasta ayer ) Prefiero darte explicaciones.”: Así comenzó Luca d’Avry su largo mensaje social anunciando el final de la historia con Alessandra Fumagalli. «Nos elegimos sabiendo que no nos conocemos al 100% pero estamos dispuestos a descubrirnos y vivir de las cámaras».pero algo, fuera del programa, no salió tan bien como se esperaba.

Intenté traerlo a mi mundo pero con constantes malentendidos no nos permitía vivir en paz no salió como esperábamos, en la vida cotidiana nos dimos cuenta que éramos el sol y la luna.

El ex tronista aseguró que siempre fue él mismo durante su recorrido”.Sincero desde el principioY esa fue su elección Deseable y honesto, pero lamentablemente las cosas no siempre resultan como deseamos.

Elige hombres y mujeres Hace 8 días

Luca Daffrè decidió hace una semana dejar el programa con Alessandra Fumagalli. Después de The Road to Men and Women Together, se dio cuenta de que quería continuar con el conocimiento lejos de las cámaras. Y así, habiendo comunicado su decisión a los demás pretendientes en el camerino, se anunció a Alessandra con estas palabras: “Hemos llegado al final del camino aquí, no soy bueno dando discursos. Cuando comencé el viaje, me prometí ir más allá de las apariencias e identificarme plenamente con las chicas que vendrían a cortejarme. Me impactaste a tu llegada por tu sencillez, y adelante te conoces. Sacaste los aspectos de mí que amaba, y todo vino contigo automáticamente, y sacaste las partes de mí que no sabía que tenía y lo hiciste de la manera más simple posible. Conocí a un verdadero luca. No puedo decirte que realmente te conozco al 100%, pero a veces el tiempo no es esencial, solo entiendes algunas cosas. Incluso ahora, no sé si tienen razón o no para tomar ese vuelo, pero quiero conocerlos en el extranjero, vivir allí y luego tal vez tomar ese vuelo juntos. Eres mi elección y quiero vivirte».