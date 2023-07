¿Se pueden ver desde la Tierra las banderas que quedan en la luna?

Una pregunta que siempre genera mucha expectación, sobre el hombre en la luna, y la respuesta científica está ahí fuera.

Esta es una de las mejores imágenes que se pueden obtener de la Tierra con instrumentos de aficionado y muestra un valle llamado Vallis Alpes (qué fantasía), a través del cual hay una delgada grieta, cuyo diámetro en sus puntos más estrechos es de solo 300 metros. . Por otro lado, el valle principal en la parte más ancha puede contener toda la carretera de circunvalación en su interior. Si hubiera una ciudad como Roma, la hubiéramos visto bien en esta imagen e incluso pudimos ver algunos detalles macro interesantes, como la mancha verde de los foros imperiales e incluso la Plaza de San Pedro. Desafortunadamente, no hay ciudades en nuestro satélite natural, no hay rastros humanos… Esperemos un minuto, esta frase no es del todo exacta.

Alpes del Vallis en la Luna. Créditos: daniel gaspari

Entre 1969 y 1972, aterrizaron 12 astronautas que llevaban una buena carga de instrumentos y experimentos científicos e incluso dejaron el fondo de la nave espacial que usaron para bajar a la superficie. ¿A dónde fueron estos artefactos históricos? Como no hay aire, agua o movimientos tectónicos en la Luna, todo lo que queda atrás permanece inalterable durante millones de años, a menos que sea anulado por el impacto de algunos meteoritos.

Sólo una cuestión de decisión

Podemos ver los lugares de aterrizaje en la luna. misiones apolo? ¿Y qué hay de las docenas de sondas robóticas que se han enviado desde finales de la década de 1950? En definitiva, allí debería haber un buen volcado de nuestros descubrimientos. Desafortunadamente, los telescopios de aficionados no son lo suficientemente poderosos para ver objetos grandes como automóviles. Pero podemos usar los telescopios más grandes del mundo para hacer esto, como el Telescopio Espacial Hubble. Nada de lo que hacemos, ni siquiera con estas gigantescas máquinas podemos ver rastros de antiguas misiones espaciales. Los cálculos están en la mano, para buscar rastros de artefactos más grandes (la base LEM, por ejemplo) se necesitaría un telescopio óptico con un diámetro de unos 100 metros. Lamento decir que las herramientas más grandes que tenemos ahora tienen unos 10 metros de diámetro, diez veces menos de lo necesario.

LEM FALCON en suelo lunar. Crédito: NASA

¿Cómo nace una teoría de la conspiración?

¿Nuestros telescopios serán realmente débiles? ¿O hay más en la parte inferior? Pensándolo bien, ¿cómo podría ser que en la década de 1960, en un mundo sin celulares, sin Internet, sin pantallas LED, sin cámaras digitales, con computadoras menos poderosas que un reloj de pulsera moderno y tan grandes como habitaciones enteras, llegaron y ¿Luna regresó sana y salva? Estamos hablando de una era geológica anterior a nuestro lujo, pero aún hoy nadie puede empujar a un ser humano más allá de la altura de 400 km desde la Estación Espacial Internacional. Si miramos las imágenes producidas por los astronautas lunares, también vemos que son mucho más claras que las tomadas con retroalimentación digital profesional y las estrellas no aparecen en el cielo negro de la luna. Sin mencionar cómo se comunican: en un mundo con teléfonos analógicos y sin teléfonos celulares; ¿De repente la NASA tenía tecnología disponible para conectarse a 400.000 kilómetros de distancia?

Cuidado con las trampas fáciles

Insinué la duda, haciendo preguntas legítimas sin dar respuestas, y así evité expresar mi pensamiento de manera tan flagrante pero destrozando la certeza de quien lee estas líneas. Es la técnica perfecta que utilizan los charlatanes, y hoy son más numerosos y pujantes que nunca gracias a la ubicuidad de las redes sociales. El patrón de ataque es siempre el mismo: hacer preguntas, a veces incompletas y tendenciosas, para proyectar certeza e insinuar dudas. La duda introduce entonces un frenesí y una angustia, porque los humanos pueden soportar una mentira descarada durante miles de años, pero no pueden vivir un día sin engañarse a sí mismos pensando que tienen una respuesta cierta a lo que los atenaza.

En este momento de extrema vulnerabilidad, casi desesperación, cualquier charlatán con buena oratoria y unos efectos especiales dedicados puede hacer creer al desventurado todo, absolutamente todo lo que quiera. Sobre algunas cuestiones he creado sospechas basadas nada más que en el desconocimiento de cómo era la situación en los años sesenta y setenta. Esto fue suficiente para eclipsar la hazaña más increíble y peligrosa que la humanidad jamás haya logrado. Fuimos a la luna sin duda, sin duda. Incluso si no entendemos o no sabemos algo, eso no significa que no sucedió. No entendemos cómo funciona una computadora o un teléfono, pero ni siquiera sospechamos que existen. Admitamos que no sabemos y confiemos en los que sí.

No hay lugar para la intriga.

La respuesta a las preguntas que indicaste se puede encontrar haciendo una búsqueda en Internet y eligiendo solo sitios confiables. Si nos conformamos con una explicación apresurada, aquí hay una: las computadoras no requieren una potencia de cómputo significativa para ir a la luna. Los de finales de la década de los sesenta estaban bien, aunque en más de una ocasión en sus momentos de ajetreo mostraban límites al caer en la sobrecarga. Las imágenes son más detalladas que las imágenes digitales actuales porque se utilizó película profesional de gran formato y grano fino: la mejor tecnología analógica en ese momento. La resolución de estas imágenes es incluso mejor que la de las DSLR de mejor rendimiento, con 50 millones de píxeles o más. Las comunicaciones por radio habían estado en pleno funcionamiento durante varios años y la acción de los misiles no había cambiado ni un ápice en comparación con los temibles V2 alemanes que Hitler construyó en la Segunda Guerra Mundial. Si nunca volvemos a la Luna es porque no hubo voluntad política de gastar decenas de miles de millones de dólares para continuar con un proyecto ya de por sí arriesgado que se hizo en su momento. Finalmente, la respuesta a la pregunta más frecuente de todas: las estrellas no aparecían en las fotografías porque fueron tomadas durante el día, con la superficie de la luna millones de veces más brillante. Ni siquiera se verían a simple vista porque eran demasiado débiles en comparación con la luz que venía del suelo. Luego hay una pregunta más «filosófica»: sí, era la década de 1960, pero la humanidad no era estúpida y no estábamos en tiempos prehistóricos.

¡A veces la explicación más simple también es la correcta!

Artículo editado por daniel gaspari