Pia no sabe que hacer…

Descubramos juntos los avances de La Promessa, una serie de televisión emitida de lunes a viernes en Canale 5: aquí están los resúmenes del episodio que se emitirá mañana, lunes 3 de julio de 2023.

En el’episodio d La promesa a lunes, 3 de julio de 2023La situación se volverá más complicada. piadoso no sabré que hacer: ¿Es hora de interrumpir el embarazo? Corre el riesgo de perder su trabajo.… Además de, Manuel va a decir claramente que no quiere casarse con Jimena… Pero descubramos juntos lo que revela en detalle. progreso de apuesta que se transmitirá mañana en 14:45 en Canal 5.

La promesa está hecha: ¿Koro se casará con Jimena?

Los eventos de mañana comenzarán después de eso. Kuro llega a La Promesa y Jana intenta disuadirlo. Desafortunadamente, aunque la niña está convencida de que fue su hermano quien le robó cuando era niña, la reunión resultó ser decepcionante: El niño tiene muy mala actitud con la niña.. durante el episodio de mañana Kuro se dará cuenta que Cruz lo odiaIncluso si no entendía por qué. Además de, Leonor Parece muy interesada en su prima. Ahora ella ha comenzado a vivir con su amor. Mauro también quiere crear otras parejas y pretende concertar un matrimonio entre Curro y Jimena.

Promesa por adelantado: ¿Paia tuvo un aborto?

Jimena llega a la finca y Manuel no entiende por qué De su presencia: ¿Por qué está allí? El motivo es sencillo: De Logan quiere que su hijo se case con la viudaPara llevar su dote en el bolsillo. Sin embargo, el niño lo deja bastante claro. No tiene intención de casarse con la hermana de su esposa. Y se inclinan a su yugo. Además de, Jana ama.… entonces el interés cambiará piadosokisa: La camarera está en una situación realmente terrible porque No sabes si se debe interrumpir el embarazo.

Jana apoya a Pia en el episodio del 3 de julio

Pia fue violada por el Barón y quedó embarazada: El hijo que espera no es fruto del amor, sino el resultado de los abusos a los que ha sido sometida. Además, las mujeres saben que En el momento en que dé a luz, la despedirán y no puede pagarlo.. Por un lado, no está segura de querer abortar. Jana viene a ayudarla. ¿Qué está pensando la niña?

La promesala serie española, se emite de lunes a viernes en 14:45 por Canal 5.