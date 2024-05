Se cortaron los teléfonos, la lucha contra el dopaje y la huida al extranjero. Qué pasó

Incluso antes de expresar su deseo de renunciar a la WTA, el circuito profesional femenino fue, en efecto, un golpe del que Camila no informó a nadie. Se ha retirado del protocolo antidopaje Y aquellos que tenían curiosidad por consultar el expediente (público) del organismo responsable de la integridad del tenis (la ITIA se ocupa de las sustancias prohibidas y de las apuestas) descubrieron que Giorgi ya no es un tenista activo desde el 7 de mayo. La fecha de inicio del torneo Foro Itálico Internationals, para el cual no estás registrado.