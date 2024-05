Google puede rastrear teléfonos Pixel 8 incluso si tienen la batería agotada

Aparentemente Google puede rastrear los teléfonos Pixel 8 incluso después de que se queden sin batería, al menos durante unas horas . Los colegas notaron esto 9to5google Al configurar la función en su unidad: No está del todo claro cuándo y cómo se implementó esta nueva función en los dispositivos; la comunicación de Google al respecto ha sido bastante pobre, simplemente dice que ha estado activa desde abril.

No es difícil imaginar por qué un teléfono inteligente sin batería es generalmente difícil de localizar: si no tiene energía disponible, ¿cómo envía la señal que dice «Estoy aquí»? Google no profundiza demasiado en la explicación técnica: simplemente dice que usa «Dispositivos de píxeles especializados«, lo que hace que la solución también esté disponible para otros fabricantes.

Es seguro asumir que Google no quiere mostrar demasiado las especificaciones exactas de la tecnología porque les dará a los malos un comienzo gratuito: El conocimiento es el primer paso para tomar contramedidas.. De manera realista, se puede suponer que hay una segunda batería de emergencia escondida en algún lugar del teléfono inteligente, reservada solo para los componentes que deben permanecer encendidos para la transmisión. Pero esto es sólo una suposición, al menos por ahora.