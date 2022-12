Me mataste, ahora tienes que…. entonces el llora

Rodrigo De Paul fue uno de los más grandes campeones del mundo de Argentina, pero después de ganar Qatar 2022 usó palabras muy malas hacia quienes lo habían criticado en el pasado. Activa las notificaciones para recibir actualizaciones Copa del Mundo Es el sueño de toda la vida de todo futbolista. Pocos han podido coronar este sueño. Para la mayoría, esto sigue siendo un deseo. El que gana lo celebra y lo hace con todos los adornos. Cada uno celebra a su manera. Hay quienes por fin alcanzan el nirvana como Messi ganó el título, quien hizo un gesto un tanto vulgar como el portero Martínez y quiso en cambio quitarse una serie de piedras pesadas también de su bota como el centrocampista Rodrigo de Paul, quien también usó improperios para vengarse de cualquiera que masacrara tras el primer partido con Arabia Saudita. rodrigo de paul Es un viejo conocido en la liga italiana. Fue con el Udinese donde mostró todo su talento, convirtiéndose en un habitual en Argentina. Con el Atlético de Madrid en realidad no logró repetirse. Ahora es campeón mundial y celebra, incluso en las redes sociales, ya que ahora hay una serie de memes sobre él. Prácticamente de Paul es la sombra de Messi. La fiesta empezó y seguirá por mucho tiempo sin embargo Después del partido con Arabia Saudita Las palabras del excentrocampista de la Juventus fueron feroces. Críticas de todas partes, especialmente de Argentina. De Paul había sido cuestionado y las cosas buenas que había hecho en los últimos años parecían haber arrasado en el juego. No se olvidó de nada y en el momento de la celebración del mundial ganó en una de las historias sociales en compañía de Otamendi, en medio de los festejos dijo: «Por todos los que me mataron...ahora chupan mi buena polla. Me has matado por todos lados».

READ Sahar Fagioli, la tercera victoria consecutiva de Allegri Entonces, el centrocampista del Atlético de Madrid se reconfiguró y ante las cámaras de la televisión pública gritó «Scaloneta», motor y movimiento. Muchas lágrimas por él. De Paul mostró su corazón y todo su amor por su país: «Quiero a todos los argentinos y estoy orgulloso de haber nacido allí. Te dejamos en la cima del mundo Espero que estéis tan entretenidos como yo». Continuó hablando: «Lo hicimos, sufrimos mucho… pero que buena sensación. Nacimos para sufrir, eso es lo que nos hace fuertes, sufriremos de por vida pero nunca lo olvidaré. Somos los ganadores, y lo merecimos». eso.» Somos los campeones después de vencer a los ex campeones del mundo”.

