Carolina Marconi, testigos de Jehová Antecedentes sobre madre y hermana

Nikita Bellison Durante la última transmisión en vivo de Gran Hermano VIP, Charla sobre los padres de los Testigos de Jehová. Después de la transmisión en vivo carolina marconi Le reveló a la modelo que había pasado por algo muy similar.

La madre de Carolina claramente es parte de los Testigos de Jehová mientras que su hermana logró salir, razón por la cual las dos mujeres no se hablaron:

Mi hermana tenía 18 años y desde entonces se ha divorciado. – Biccy.it .informes – Mi otra hermana fue hace 5 años, mi madre fue hace unos 3 años. ¿Si estás dentro o fuera? No, no se quedan fuera, están dentro. Pero estoy en el medio. No pueden hablar con mi otra hermana. Tengo una historia muy parecida a la tuya y me hace sufrir. Mi madre se convirtió recientemente en Testigo de Jehová y separó a mi otra hermana. Por eso simpaticé tanto.