RIVIVI LA DIRETTA – Lazio, Sarri: «¿Mercato? Stop alle chiacchiere, avanti con quelli che abbiamo»

FORMELLO – Riprende il campionato, ripartono le conferenze di maurizio sarri. Il tecnico della Lacio si presenta alle 17 nella sala stampa di Formello per presentare la sfida di domani con la fiorentina: segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Contro l’Atalanta si è vista un’ottima fase difensiva. Che cosa è cambiato?

Domani ci misuriamo sotto questo aspetto, hanno segnato 29 gol in casa, secondo i dati statistici 81 occasioni creati nelle ultime 10 partite in casa. «.

¿Momento delicado?

«No, nelle ultime 12 partite abbiamo perso solo con Sassuolo e Inter, le prestazioni sono in crescita. Non lo ritengo un momento delicato».

Il mercato si è chiuso: ha visto una predisposizione mentale della socialetà?

«Ti risparmio la fatica della domanda, la premessa l’hai fatta te. Il mercato si è concluso, stop. Inutile parlarne, qualsiasi discorso si può ritorcere contro la squadra, quindi non c’è piña nulla da dire fare meglio mebbiamo». questi che abbiamo, secondo me la possibilità c’è. Io la squadra, in questo momento, la tenevo fuori da alibi e storie varie, il mercato è chiuso e noi dobbiamo fare meglio».

Com’è l’umore della escuadra? L’ha portata a pranzo…

«Era qualcosa che si era detto di fare da tempo, avevamo l’idea di fare una grigliata, non è stato possibile, quindi siamo andati a pranzo fuori. L’umore è buono, per quanto riguarda la sereponità un sembra nel moment».

Cabral cosa può atreverse? Chi il vicio Inmóvil?

«Vediamo quello che ci può dare il ragazzo, lo conoscevo pochissimo, sono sincero. All’interno dello staff c’è stata una persona che l’ha seguito in modo superficiale perché comunque eravamo negli ultimi giorni di qualocatos fi ha live. in meno dei nostri oea, ha avuto un infortunio di 45 giorni, questa settimana si è allenato pochissimo per il trasferimento. fare Felipe con le sue caratteristiche».

Marusic viene sta?

«Oggi era con noi, solo ieri è stato fermo. Aveva un po’ di placche, il dottore ha preferito dargli un giorno con antibiotici».

Lotito ha detto che non ha problemi con lei? E vero?

«L’ho sentito due-tre giorni fa, ma non ci sono stati problemi. Il rapporto tra noi è diretto, non c’è problema nel rapporto, quello che ci dobbiamo dire ce lo diciamo. Scontento? Ho già risposto prima, quest » è una trappola. Ho 63 anni e non ci casco (paseo, ndr)».

Ha parlato durante la sosta del contrato? Ven sta Pedro?

Non si è parlato di questo, c’era il mercato aperto. Pedro è un ragazzo talmente brillante che appena rimette piede in campo sembra che stia bene. Al massimo un problema di tenuta, problema se farlo partire o spezzone dopo. A vederlo così ti dà semper la sensazione di stare bene. ha questa brillantezza non ordinaria che dà semper buone sensazioni.

Come si affrontano 7 partite in 22 giorni?

«Pensiamo a quella di domani, poi alle altre 6. Domani è difficilissima, il rendimento in casa della Fiorentina parla chiaro, come i numeri del loro attacco. Serve concentrazione, loro sono moltoviolenti, subnel senso in parta che entrao. su questo, vediamo l’evoluzione poi, chi sarà stanco, chi sarà disponibile o no per le prossime gare. Troveranno spazio 18 giocatori».

Ven a Radu? Acerbi quando recupera?

Francesco sta lavorando a parte, penso che nel giro di qualche giorno possa riprendere ad allenarsi con noi ma non ho certezza fino a martedì o mercoledì, quando ci saranno i prossimi controlli. stato bene, si è fermato poi per 10 gironi, ma è rientrato in linea con quello che avevamo lasciato».

¿Impresión de Kamenovic? Básico come l’ha visto?

«Aveva il viso bianco… Ieri era già in campo, ha vissuto un episodio che sul momento l’ha scosso, penso sia normale uscire così dopo aver avuto la pistola puntata contro. Ma finisce lì. Kamenovic ha problemi burocratici, have ve un paio di giorni di permesso, in questo momento non è con noi».