GTA 6 está en desarrollo, ¡ha llegado la confirmación de Rockstar Games!

Rockstar Games ha revelado Fecha de lanzamiento de GTA V para PS5 y Xbox Series X/S. Y un montón de características nuevas que llegarán a GTA Online, pero no solo porque la compañía lo haya confirmado. Nuevo GTA en desarrollo.

«GTA V es un juego increíblemente longevo y parte de la comunidad tiene curiosidad por saber qué depara el futuro. Ahora podemos confirmar que estamos desarrollando activamente el próximo episodio de Grand Theft Auto, los trabajos están en marcha y progresando bien, lo actualizaremos con nuevos detalles lo antes posible.«

Lo que podría sonar como una frase adverbial En realidad, nos da una confirmación de bienvenida.Por primera vez, Rockstar Games ha confirmado la existencia de un nuevo GTA y está hablando públicamente sobre el próximo episodio de la serie.

Está claro que no sabemos nada sobre el proyecto, y no está claro si el juego se llamará GTA 6 O si Rockstar elige una etiqueta diferente, repetimos sin embargo que este es un paso importante en la comunicación asociada con el anuncio del juego. Hasta ahora sabemos que existe un nuevo GTA Está en desarrollo, y no hay información de ningún tipo sobre una posible ventana de lanzamiento, y esperamos saber más en los próximos meses o dentro de 2023.