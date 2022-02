Tratamiento según la constitución: nació la Sociedad Italiana de Medicina

Recientemente fundada, la Sociedad Italiana de Medicina (SIM), es una red de asociaciones comprometidas con la protección de la salud. Dentro de ellos, en efecto, hay médicos y dentistas que reivindican el derecho y el deber de trabajar en completa libertad e independencia, sin ninguna presión, imposición, económica, política o de cualquier tipo de condición. Básicamente la intención – como leemos sitio oficial De la Sem – Proteger la salud de los pacientes identificando los mejores tratamientos en cumplimiento del Código de Ética y la Constitución. Sin embargo, lo que se ha escrito hasta ahora es simplemente una descripción de las razones detrás de la creación de un Sim, así como de los objetivos que persigue, que en realidad son bastante amplios. Es precisamente por eso que entrevistamos al Dr. Luigi Marcello Monsellato, Presidente y Coordinador del SIM, quien nos explicó en detalle los principios que guían al SIM y las razones de su nacimiento.

¿Qué te impulsó a crear Sim?

Definitivamente el hecho de que vivimos en una situación realmente absurda a nivel médico y de salud. Desgraciadamente, los médicos hemos tenido que adaptarnos a la compulsión que consideramos inconstitucional SIM, y es precisamente para contrarrestar este descontento que se cuece entre nosotros que hemos decidido crear SIM, una red de asociaciones. De hecho, no aceptamos solteros sino solo asociaciones, para que podamos construir una masa crítica con el tiempo.

¿En qué medicina crees?

Partimos del hecho de que la medicina debe estar claramente basada en la evidencia. Además, debe basarse en la prevención primaria, la prevención y sobre todo en el trato personal. Esto se debe a que, por ejemplo, si miras el Covid, notas que no todos se ven afectados de la misma manera por el virus: muchas personas al menos no se ven afectadas por él, algunas son positivas pero asintomáticas, otras tienen pocos síntomas y finalmente, muy pocos tienen.De los individuos los síntomas son importantes. Por lo tanto, es necesario sopesar los riesgos y beneficios de cualquier tratamiento individualmente, ya que cada persona tiene una capacidad diferente para responder a las amenazas externas. Por lo tanto, nuestro enfoque se basa en tratar a la persona más que a la realidad externa. Pensamos que no hay problema externo, sino que el afuera crea un problema adentro porque éste lo permite: en la práctica, la realidad externa puede influir cuando hay un terreno fértil que lo permite.

¿También crees que es importante promover un estilo de vida saludable?

seguramente. Debemos ofrecer a las personas un estilo de vida adecuado para el bienestar y la salud. De hecho, nuestro proyecto es un proyecto educativo para vivir bien, lo que implica toda una serie de factores como una alimentación adecuada y actividad física.

¿Qué opina de la forma en que las instituciones han manejado la pandemia?

Afirmo que queremos evitar un choque con las instituciones: simplemente queremos una confrontación -llevamos meses pidiendo- para dar voz a dos visiones diferentes de una misma realidad. Obviamente, no descartamos que haya una emergencia que deba ser atendida por los métodos tradicionales de la medicina oficial, pero hay muchos temas críticos relacionados con la forma en que el gobierno está respondiendo a la epidemia. Baste decir que los vendedores de tabaco siempre han permanecido abiertos y se vendían cigarrillos, por lo que no se protegía la salud de las personas. Entonces, volvamos a la discusión anterior sobre el estilo de vida correcto, que las instituciones no tuvieron en cuenta para nada, y que llegó a decir que la única solución está en una vacuna. Piénsese entonces en la famosa espera vigilante y la tachipirina: tenemos muchas demostraciones de médicos, entre los que me incluyo, que rebelándose contra estas directrices gubernamentales y atendiendo al paciente con prontitud, han tenido excelentes resultados.

Hablando de médicos, ¿hay nombres conocidos dentro de la Sim?

Sí, son muchos los médicos y profesores universitarios de renombre que han decidido ceder el poder y el prestigio que han ganado para intentar reivindicar conceptos como la libertad y el valor. Los personajes ahora en el centro de atención explican de manera inequívoca que también hay otra forma de ver las cosas, como el Dr. Luca Speciani, el pediatra Eugenio Seravalli o el endocrinólogo Giovanni Frages.

¿Tu idea es encontrar un nuevo fármaco o realmente quieres “volver a los orígenes”?

Queremos restaurar la medicina en el verdadero sentido de la palabra. Para nosotros no hay otra medicina, hay una medicina como siempre ha sido, sin embargo, lamentablemente, recientemente hemos perdido el contacto con ella. La medicina ahora es excéntrica en relación con las necesidades del paciente y está influenciada por las presiones económicas. Por otro lado, queremos medicina gratis.

Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los principios básicos que sigue SIM?

Son los siguientes: libertad de expresión, libertad de tratamiento, libertad de tratamiento y ausencia de conflicto de intereses con empresas farmacéuticas.

[di Raffaele De Luca]