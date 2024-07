Resultados ATP Gstaad Italianos: Berrettini en semifinales y Fognini eliminado

Berrettini supera el difícil Auger-Aliassime

Otro cuarto de final entre los dos, Matteo Berrettini sigue en cabeza. Como en Wimbledon 2021, Blue venció a Auger-Aliassime al final de un partido equilibrado, con buen juego pero también algunos errores en los momentos cruciales. En el primer set, el rumano de 28 años no logró aprovechar cuatro puntos de quiebre en el mismo juego, y luego logró neutralizar con valentía casi la misma cantidad de su oponente. Hemos llegado al desempatecaracterizado por una serie de pequeñas pausas en respuesta, Al final, fue la cinta la que frenó el golpe de derecha del canadiense y le dio la ventaja a Berrettini.. El mismo ritmo acompaña también el segundo set: Auger-Aliassime no concede ningún punto en su servicio, salvo una pequeña interrupción por dos dobles faltas seguidas, e incluso los servicios del italiano no permiten interrupciones, lo que lleva al segundo empate. -romper. Del partido. El revés de Matteo le da la pequeña ventaja que protege y consolida hasta el finalPara asegurar el éxito y el paso a la ronda con una puntuación de 7-6.