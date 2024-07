Gianni Agnelli, su primer coche no fue un Fiat: qué bola de fuego

Gianni Agnelli siempre ha tenido una personalidad única, y para demostrarlo sólo hay que pensar en su primer coche.

Pocas figuras en la historia italiana han sido tan carismáticas e influyentes Gianni Agnelli. Pastor Fíat Y Juventus Ha gestionado las emociones de millones de italianos durante años. Bajo su presidencia, la Casa del Lingotto experimentó una importante expansión mediante la compra, entre otras cosas, ferrariUna auténtica joya de la corona de la familia Agnelli.

Ha conducido un vehículo de cuatro ruedas desde que era niño y no sabe cuál fue su primer coche. Te sorprenderá saber de qué modelo estamos hablando, porque no estamos hablando de un Fiat en absoluto. Sin embargo, no podemos decir realmente que el modelo que estamos a punto de descubrir no fuera igualmente distintivo y memorable, si no más, ante los ojos del joven Gianni Agnelli.

Gianni Agnelli, el primer coche es una sorpresa: todo menos un Fiat

Érase una vez, los coches de juguete no motorizados eran muy populares, pero todavía (para aquellos que pueden permitírselo) representan algo muy especial y divertido para presentar a los niños y niñas. Estamos hablando de coches pequeños de una originalidad verdaderamente notable, también porque debían parecerse y recordar lo más posible a los coches reales de una determinada marca. CorderosSin embargo, cuando era niño, no adquirió un Fiat en miniatura y tuvo que «arreglarse» con uno. Bugatti.

Utilice Abogado Bebé Tipo 52, un coche de juguete que reproduce el icónico Modelo 35 que entretenía a los niños más ricos y privilegiados de principios del siglo XX. Esto también se aplica a Gianni Agnelli, quien… Entre los años 1920 y 1930 pasó buenos momentos en Villar Perosa con sus amigos, entre ellos Roland Bugatti. (sí, el hijo del fundador de la histórica marca francesa), con quien ha forjado una maravillosa relación. Pero, ¿qué tiene de especial este pequeño coche?

Bueno, aunque de todos modos no se compara con el magnífico auto original. El Tipo 52 estaba equipado con un motor eléctrico de 12 voltios., que tenía como rasgo distintivo una marcha y marcha atrás. Luego, el sistema de frenos se equipó con bloques de madera expandibles en los tambores delantero y trasero. El coche del niño medía 1,80 metros de largo.: Nada mal para un coche diseñado para niños. Puede que leer estas características haya apagado un poco tu entusiasmo, pero hay que decir que seguimos hablando de un vehículo que tiene casi un siglo de antigüedad. Podemos asegurarles que fue realmente excepcional y exclusivo. Después de todo, pertenecía a un jovencísimo Gianni Agnelli.