Los casos de COVID-19 siguen aumentando «quizás diez veces» – Atención sanitaria

Los casos de Covid en Italia siguen creciendo. La semana pasada, aumentó un 66%, alcanzando casi 9.000 infecciones, pero muchos expertos temen que los datos estén muy subestimados. La ocupación de camas médicas también está aumentando, pasando del 1,6% la semana pasada al 1,9% en los últimos siete días, con 1.183 personas hospitalizadas.

ANSA ANSA Kp3, la familia de variadores Omicron – Medicina – Ansa.it Las infecciones por Covid que han aumentado en las últimas semanas están impulsadas por la variante Kp3. (manejar)

La tasa de ocupación de camas de cuidados intensivos se mantiene estable en el 0,5% (43 hospitalizadas). Estos son los datos de seguimiento semanal de la Estación Espacial Internacional y el Ministerio de Sanidad, que confirman la recuperación de los contagios de Covid durante el verano desde hace varias semanas. Casi todos los indicadores aumentan: el índice de transmisión aumenta (hasta 1,20, frente a 1 la semana pasada), la tasa de infección (15 casos por 100.000), con su punto máximo en la región del Lacio, donde casi se ha duplicado, y la proporción de reinfecciones ( en 49).

“Estamos observando otro ligero aumento de los casos de Covid y de las hospitalizaciones, pero todavía está en gran medida bajo control: lo importante hoy como ayer es proteger a las personas más vulnerables, empezando por los ancianos, los pacientes oncológicos y los inmunocomprometidos. » Francesco Vaia, Director de Prevención, Ministerio de Salud.

El aumento no es inesperado. El epidemiólogo Cesare Cieslaghi explica que se trata de “una tendencia que se observa desde hace semanas”. «Estamos todavía en la fase de aceleración de la infección, lo que indica que no hemos alcanzado el pico. Además, el número real de casos puede ser hasta 10 veces superior al número detectado», añade Sislaghi, instando a tomar precauciones. monitorear la situación. Situación: “Aunque estamos lejos de los años pasados, en términos absolutos, un +45% la semana pasada y un +66% hoy no son pequeños aumentos”.

Según el seguimiento, los grupos de edad que registran la mayor tasa de contagio semanal son los de 80 a 89 años y los mayores de 90 años. Una cifra confirmada también por la Federación Italiana de Empresas Sanitarias y Hospitalarias (FIASSO) según la cual los pacientes que llegan al hospital padecen «síntomas respiratorios leves» y son ingresados ​​en el hospital «para el tratamiento de otras enfermedades, pero» con Covid «. es decir, positivismo después de que el presidente de FIASO, Giovanni Migliori, explicara: «Si «miramos la tasa de infección por edades, la tasa más alta se da entre los ancianos». Los ancianos, que también están sufriendo en este período de ola de calor que azota Italia durante 10 días «Esta convergencia de dos circunstancias opuestas – la ola de calor y la creciente propagación del Covid – debería hacernos… Seamos cautelosos. En cualquier caso, es necesario evitar problemas cardíacos o respiratorios. [i pazienti] Tener que llegar a urgencias en condiciones peligrosas”, concluyó el presidente Fiaso, quien llamó a “adoptar un comportamiento responsable que no favorezca la propagación de la infección”.

De hecho, si el nuevo aumento de los casos de Covid está relacionado con la llegada de la nueva variante KP.3 que en junio fue responsable del 40,5% de las infecciones, combinada con una disminución de la inmunidad de la población, hay una tercera razón que favorece la infección. “Es la pérdida total de reservas”, afirma Cesare Cieslaghi. Y concluye: «No es una señal policial decir que las personas infectadas no deben salir a la comunidad, al menos durante los primeros tres o cuatro días». Mientras tanto, un estudio publicado en el New England Journal of Medicine muestra cómo el riesgo de Covid prolongado ha disminuido drásticamente desde el comienzo de la pandemia para quienes contraen Covid: hoy esto le sucede al 3,5% de los pacientes, frente al 10,4% en 2020. es el resultado de las nuevas variantes, pero también es el resultado de la vacunación. Pero hay que tener cuidado: «Si abandonamos las vacunas, es probable que el riesgo vuelva a aumentar», afirma el coordinador de la investigación, Ziad Al-Ali.

