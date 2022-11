Reitegro de los Medici no vax, estalla caso Puglia – Salud

La reincorporación de médicos y trabajadores de la salud que no están vacunados contra el Covid-19 en los hospitales es parte de la polémica. La acción se activa y tardará poco tiempo, Pero estalló el «caso Apulia»: La región, de hecho, anunció que mantendrá la ley regional que prevé la obligación de vacunar también contra Covid para los trabajadores de la salud, y la respuesta del subsecretario de Salud Marcello Gemato llegará de inmediato: la regla será impugnada, él declara. Respondió de cerca al presidente de la región, Michele Emiliano, al pedir la renuncia del subsecretario, calificándolo de «inapropiado». Campania también anunció una línea dura.

En Puglia, la ley que exige que los trabajadores de la salud se vacunen contra el Covid «está en vigor y sigue en vigor», reitera el consejero regional de salud. Palacio Rocco. La ley regional establece que los trabajadores de la salud no vacunados no pueden entrar en contacto con pacientes de riesgo ingresados ​​en hospitales. De hecho, la ley establece que “para prevenir y controlar la transmisión de infecciones a los pacientes, sus familias, otros operadores y la comunidad”, la región de Puglia define “secciones en las que solo se permite el acceso a los operadores que han cumplido con las indicaciones de el Plan Nacional de Prevención de Vacunación aplicable.” El compromiso de vacunas para el personal de atención médica en Puglia se relaciona no solo con Covid, sino con otras 10 vacunas, las mismas vacunas también previstas en el plan nacional.. Una norma que parece contravenir la sentencia adoptada por el CDM que suspende la obligación de vacunación de los profesionales sanitarios, sobre la que Gemmato ha anunciado un recurso.

Lista la respuesta de Emiliano: “Gemmato es un político viejo y debe saber que entre las leyes nacionales y provinciales en materias concurrentes como la salud, no existe una relación jerárquica que haga prevalecer las primeras sobre las segundas, a menos que haya una violación de las facultades. del Parlamento, pero este último debe ser impugnado de inmediato por el gobierno, lo que no sucedió en nuestro caso, porque la ley en cuestión era para el año 2021”.

Campania también hace una elección inspirada en más sabiduría: De hecho, se envió una directiva firmada por el presidente Vincenzo de Luca a los directores generales de las autoridades sanitarias y hospitales locales, según la cual «es necesario limitar el uso de trabajadores sanitarios no vacunados y proteger la salud de los pacientes». y trabajadores vacunados». Por ello, se indica que se tomarán “las medidas necesarias encaminadas a contrarrestar cualquier hipótesis de contagio, y evitar el contacto directo de personas no vacunadas con pacientes”.

Pero el ministro de Salud, Orazio Schillaci, destaca el regreso de estos médicos a los hospitales.. “Me basé en que hoy el escenario es completamente diferente y -explicó- hay una grave escasez de personal: es cierto que la cantidad de médicos reasignados será de unos 4 mil, pero mientras tanto hemos comenzado a ponerlos a disposición de los departamentos de salud. Y los departamentos de salud individuales decidirán sobre esto y evaluarán mejor Un lugar donde los médicos que regresan pueden ir a trabajar «. El presidente de la Federación de Empresas de Salud y Hospitales (Viaso), Giovanni Migliori, confirmará que la reincorporación se llevará a cabo rápidamente, ya dentro de la semana. Pero asevera: “Estamos hablando de números pequeños: es cuestión de unas pocas unidades por hospital porque la mayoría de los médicos no vacunados son autónomos”. El director médico (Fnomceo) Filippo Agnelli también hace los cálculos y destaca que ya hay 1.878 médicos que pueden volver al servicio. Dice que al 31 de octubre “había 4,004 médicos y odontólogos suspendidos, de los cuales 3,543 son médicos, 461 odontólogos y 325 doblemente registrados. Sin embargo, dada la antigüedad de la suspensión, el 47% de los 3,543 médicos dicen que 1,665 , es mayor de edad Tiene 68 años y por tanto está fuera del Servicio Nacional de Salud.” En cambio, las enfermeras que se traerán de vuelta son unas 2.600 y 1.194 farmacéuticos.

Covid y Gemato: ‘No hay regalos por no manipular el fax, adoptemos un enfoque científico’

Fnomceo: No es arriesgado volver a entrar los doctores no vax

«El regreso de los médicos no vacunados al trabajo en este momento no está lleno de peligro. El artículo 32 de la Constitución requiere que el Parlamento determine el equilibrio entre los derechos del individuo y los derechos de la sociedad en materia de salud. Las partes, con la excepción de los Hermanos de Italia, fueron los causantes de la propagación de la ley de sociedad. Ahora el rumbo de la enfermedad ha cambiado, es por ello que el Gobierno propone al Parlamento la aprobación de una ley que restablezca el correcto funcionamiento del artículo 32 del la Constitución.» Así lo afirmó el presidente nacional de la Federación Nacional de Órdenes Médicas (Fnomceo), Filippo Agnelli, hablando de suspender la obligación de vacunación para los trabajadores de la salud. En respuesta a la pregunta sobre la ley de Puglia, que mantiene a los médicos no vacunados alejados de las salas más vulnerables, Agnelli agregó que «no hay conflicto entre las normas nacionales y regionales. La primera establece que la vacunación es una condición indispensable para el ejercicio de la profesión». .. y así detuvo al personal no vax El segundo no deja de trabajar, sino que se limita a impedir que médicos no vacunados trabajen en las salas más vulnerables”. En Puglia, los médicos no vacunados solo pueden ser excluidos de ciertos departamentos. “La norma nacional durante el estado de emergencia está funcionando bien -concluyó Agnelli-. Tuvimos un promedio de 80 muertes por mes, que se detuvo con esta ley. Pero ahora la situación epidemiológica está permitiendo volver a la normalidad. permanecer.»