Antonino Spinalbes, el drama de su padre que se suicidó le hizo madurar muy rápido: ‘Me decían mi abuelo’

Tras la historia en TV en vivo, revela lo difícil que es seguir adelante

El joven de 27 años habla de su adolescencia con Charlie Gnocchi y Attilio Romita

antonino espinalbes a mi novia vip se abre con charlie ñoquis Y el atilio romita. El drama de su padre que se suicidó lo hizo crecer rápido. Fue difícil seguir adelante. El joven de 27 años revela: «Mis amigos casi me ven como «abuelo». Los llevé a casa, conduje el auto, no bebí…». Él fue el más responsable de ellos, y el error del dolor no fue superado.

Antonino Spinalbes, el drama de su padre que se suicidó lo hizo crecer muy rápido: ‘Déjame abuelo’

ex novio belínEl padre del segundo hijo, Luna Marì, de 38 años, siempre parece sereno, adosado en casa, la razón se reveló por primera vez en vivo el lunes 31 de octubre por la noche: Cuando solo tenía 17 años, su padre se suicidó.. Se pelearon y él ni siquiera tuvo tiempo de hacer las paces con sus padres.

Antes de la tragedia, Antonino sufrió la separación de sus padres. Estaba devastada. Tenía 8 o 9 años y vi a mi mamá llorar y la vi sufrir. Nos mudamos a La Spezia y mi papá se encontró teniendo hijos lejos de casa. Mientras me preparaba para mi cumpleaños número 18, discutimos. Nunca pude recuperar esa discusión porque se fue. El 15 de enero mi madre me despertó diciéndome que mi padre había muerto. Estaba durmiendo, descansado y era una mañana como cualquier otra. Mi madre sintió esta ira como si estuviera buscando ayuda. mi padre se suicidó«admitió Spinalbese.

«Se deprimió y nadie se dio cuenta. La depresión a veces no tiene voz. Esta cosa me duele. Me di cuenta de que no está bien. Este dolor nunca se irá. Yo quería verlo. Tengo una foto de su cabello, del perfume que tenía. Siempre he tratado de olvidar estas cosas».agregó la ex estilista, visiblemente emocionada.

Antonino pronto se encontró cabeza de familia y sufrió mucho por su madre y sus dos hermanas: «He sufrido tanto por mi hermana menor. Ella no tiene recuerdos de mi padre y no sabe lo que significa tener un padre. Encontrar una solución para llenar este vacío es una angustia que se queda contigo en el tiempo. Mi madre fue valiente. Se encontró sin el amor de su vida, porque estaba enamorada. Incluso cuando se separaron. Mi madre ya no era quien era antes».. Añadió con la voz entrecortada: «Tengo miedo de que mi madre siga sufriendo, no se lo merece».

Para consolarlo fue la carta de su madre que ella escribió: «Oye tú, si pudiera darte algo en la vida, te daría la oportunidad de que te veas a través de mis ojos. Solo así podrás darte cuenta de lo especial que eres para mí. La vida no ha sido del todo fácil para nosotros, pero nos ha hecho más fuertes y más unidos. Me has dado a mí y a tus hermanas la fuerza para seguir adelante y hoy estoy feliz por la satisfacción que me diste. Creciste tan rápido que no puedes vivir una vida ligera. Te cuesta expresarte y cuando lo haces pareces enojada con el mundo Por eso evitas las discusiones, pero solo nosotros conocemos esta dinámica interna tuya Así que recuerda las palabras que siempre te he dicho: Nadie es perfecto, cada uno de nosotros tiene algo más algo menos, por eso tienes que intentar mostrar la parte que escondes, solo así podrás decir que has vivido toda esta experiencia. Eres un hombre con U mayúscula y tus hermanas y Lo sé, hoy después de verte disponible, puedo decirte que tu papá también hubiera estado orgulloso de ti”..

Antonino no pudo contener las lágrimas cuando su madre le reveló que su pequeña hija ya caminaba. Ahora en casa todos lo miraban con más piedad, sabiendo lo que había en su corazón.