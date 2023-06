¿Quieres que no te piquen los mosquitos? Come estos alimentos

¿Cómo te deshaces de los mosquitos? La nutrición también puede ayudar, aquí están los alimentos que se deben comer para que nuestra sangre no sea tan apetecible.

El calor ya ha llegado y mosquitos Para cuando terminaron la racha. Es su temporada, ellos son los cazadores y nosotros la presa. No es imposible ahuyentarlos, ya hemos visto con ejemplo lo que son plantas Que realmente no pueden ponerse de pie y por lo tanto debemos hacerlo, pero también todos los demás trucos posibles para poner en práctica para asegurarse de que sus brazos y piernas no sean golpeados por sus mordeduras.

Pero ¿sabías que elLa nutrición puede ayudarnos en este sentido? Hay, en efecto, algunos alimentos ingeridos a la vez que hacen que nuestra sangre esté menos fresca, así como por el contrario hay otros que la hacen más atractiva. ¡Vamos a averiguar!

Alimentos para comer para evitar las picaduras de mosquitos

Por lo tanto, la dieta adecuada puede ser un valioso aliado en este período frente a la estación prevaleciente. camino libre a pomelo, se comen pero también se beben con té de hierbas, que gracias a la nootkatona los mantiene a raya. que hay deajo cuyo olor además de ser un principio activo es especialmente intolerante a los mosquitos.

También sí a las cebollas, que las mantiene alejadas por la misma razón, definitivamente no son los mejores alimentos para socializar, ¿qué pasa con eso? Ají picante Y salvado? De hecho, un estudio demostró que los alimentos ricos en vitamina B son muy beneficiosos para esto.

no subestimes Pimienta Que contiene una sustancia que expulsa el sudor y lo convierte en un repelente natural. Las especias también ayudan, en particular canela Y ClavoY aliados entre otros también contra las hormigas.

En cambio, no ingieras alimentos ricos en grasas saturadas que son un verdadero imán para los mosquitos e insectos en general.

Pero, ¿sabes qué atrae realmente a los mosquitos? de cerveza; Un estudio francés demostró que el olor que desprenden nuestros cuerpos después de beber una buena cerveza fría parece atraerlos más. Así que si no quieres terminar con bultos por todo el cuerpo, debes evitar la cerveza.