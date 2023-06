Concierto de inundación en Bolonia por artistas: «Un eco de cosas hermosas después de la tragedia»

Bolonia, 8 de junio de 2023 – “Después de ambos Tragedia Siempre hay un eco de las cosas bellas que se crean y ahí están.” Dicen quediscoteca paraísoCuando llegaron al escenario Concierto por los damnificados por las inundaciones «Más allá de las nubes». Los ex concursantes de X-Factor estuvieron entre los primeros artistas en actuar en el evento Solidarity, frente a miles de personas. eco de sonido Willie Peyote: “Siempre es bueno devolver algo del cariño que he recibido a lo largo de los años desde Bolonia y toda la región”, es precisamente la Ciudad de las Torres la que la ha acogido durante tantos años.

Ya era un show de la tarde pero en El jardín del antiguo Cuartel Rojoen Via dei Corticella en Bolonia, con los primeros un ventilador quien escucho Ensayos de 25 artistas (video). Concluyendo en belleza luego con Bolognesissimi Estado de bienestar (en forma abreviada Lodo + Carota) que van desde «Life on Vacation» hasta guccini

Todos los ingresos El evento, diseñado y promovido por Unipol Arena, QN-il Resto del Carlino y Lavoropiù a recaudación de fondos Fue creado por el distrito para ayudar a la gente de las zonas inundadas.

“Llevamos trabajando sin parar desde el 2 de mayo – explica rita nicoliniDirector de Protección Civil Emilia-Romaña -. tuvimos dos emergencias, una vez el 3 y 4 de mayo, y luego el terrible suceso del 16 de mayo. Transportábamos unas 8.000 personas al día para ayudar a los ciudadanos y limpiar el desorden. Las escuelas eran una prioridad, muchos niños, incluso muy pequeños, fueron rescatados por helicópteros y este sistema rara vez se ve en Italia. Detrás de las nubes veo el sol: no puedes ver nada más. Hay un rayo de luz que vemos, y esto es lo que ve cada ciudadano que hace su propia contribución. pareja. Buen brillo y hermoso sol, típico de esta región».

“Solo necesitas mirar a la audiencia casual para entender La fuerza y ​​la generosidad de Rumania – comenta agnes benny– Director de Qn-il Resto del Carlino, La Nazione e Il giorno. Para nosotros atender este llamado fue un gran esfuerzo, pero también un gran privilegio. Il Carlino fue el principal periódico de la inundación, tanto por información comprobada como por querer saber qué estaba pasando. Ahora tenemos que lanzar el corazón «más allá de las nubes».

«Fue muy poderoso para nosotros porque tenemos salas de edición. Toda Rumania – añadió valerio baronciniCarlino – Subdirector. El agua ha entrado en el seno de redacciones y compañeros También trabajó en el bar.. Y la situación en los días siguientes fue más complicada para nuestro trabajo, sobre todo en lo que respecta a la parte digital. todos lo hemos visto Vídeos destacados Esos momentos que siempre recordamos, como el niño de Cesena que fue llevado en relevo por la policía, o Ancianos de Faenza La llevó a un brazo de distancia del agua creciente, y de nuevo consulta: «Ciudad pantanosa. Otro tema esencial es la culpa: en lugar de hablar de culpa, preguntémonos por qué, deberíamos hacernos la pregunta correcta y no pensar en el resultado final, es decir, la culpa. Deberíamos Optimización del sistema todo.»

voces de artistas

Vine aquí para conseguir algunos de los míos. Cerca de Emilia-Romaña En un momento tan difícil – dice el rapero gianmaría -. hoy puedo probar Disfruta y súmate a la solidaridad. Al mismo tiempo. Fue una tontería no venir».

Y también para Valeria Mancini “Es Me siento honrado de estar aquí.. Todos deben hacer su parte, deben contribuir con su tierra”.

Guglielmo Rossi ScottaEl cantautor de Bolonia, dijo que estaba «muy feliz de participar en ‘Más allá de las nubes’. No hay nada más hermoso que eso. Haz tu propio trabajo y ayuda Al mismo tiempo esta razón. Gracias a todos por venir aquí y vernos esta noche”.

compositor de canciones paolo benvegnu Con la idea de llevar un abrazo Y una sensación de cercanía a lo sucedido. Me siento muy cerca -añade- de los afectados por esta tragedia, y por eso Tarzio y yo, mi compañero de viaje, estamos aquí con la esperanza de recordarnos, ante todo, Vivir en el mundo y no consumirlo«.

Día ‘puede ayudar – para tarjeta federica -. Es un honor estar aquí hoy y poder cantar con tanta gente en un momento difícil».

Muy emocionado Levántate (vídeo)Esperamos que el estado pronto haga cosas importantes para ayudar a nuestros amigos en Emilia-Romaña. Y primerocomo verdadero genovés, comprende bien el sufrimiento de A.S. toda la región: «Tenía muchas ganas de estar aquí hoy, es muy importante dar un momento interesante». tarjeta federica Se sintió «honrada de estar en el escenario de ‘Beyond the Clouds’, y esperamos que todos se diviertan en este momento difícil: sé que este día podrá ayudar a muchas personas».

Mientras tanto, el muy suave Haciendo alusión a algunas notas de lo que se convirtió en La canción del orgullo y la resurrección:Rumania(video). «En Forlì fue el fin del mundo – dice el ingeniero de sonido Mattia Dallara, adelante -: mi estudio fue destruido por 4 metros de agua. Estamos muy felices de estar aquí, es increíble cómo llegamos a este nivel en tal poco tiempo.”

a Josie Ferrie (video) “Estar aquí hoy significa solidaridad, también quiero agradecer a los técnicos, el trabajo de tanta gente es fundamental hoy. Cada artista interpreta su pequeña parte. Esta noche voy a cantar dos temas con mis bandas, también vinieron aquí gratis: no está claro. una de las canciones esFederico Fellini’, de mi último disco, no puede faltar porque es un homenaje a un gran director italiano e internacional y aquí estamos en su territorio.

emmanuel aloya Tocando en Bolonia por segunda vez: «Se siente genial -sonríe-. Estoy contento de poder estar involucrado y de mi pequeña manera poder ayudar. No veo la hora de subirme al escenario, envío mis saludos a Emilia-Romagna.”

Emocionarse artistaspero sobre todo yo un ventilador: alineado mucho de la tarde. Algunos asisten a su primer concierto, mientras que otros dicen: «Vinimos por algo más que música, con un objetivo importante: ayudar a Emilia-Romaña».

también presente Claudio Sabatini, presidenteEstadio Unipol: «Me gustaría dar las gracias a todas las personas que trabajaron gratis aquí esta noche. Podremos donar 700 mil euros, que es mucho dinero». éxitoa Emilia-Romaña. Hay música, más allá de las nubes»

Matteo Naldi di Lavoro agrega más: «Me alegro de ver a estos buenos muchachos. Cuando me comuniqué con Unipol y Carlino, y ambos aceptaron de inmediato, me di cuenta de que no era el único ‘loco’. Nos imaginábamos un evento de esta magnitud en diez días o así que me encantaría volver a hacerlo». Detrás de las nubes estás tú y todos los que hacen todo lo posible para ayudar a los necesitados.