Claudio Ranieri inevitablemente tuvo un sabor amargo en el empate 1-1 de esta noche, Lo que obligará al Cagliari a ganar el domingo en San Nicola para volver a la Serie A.

Sin embargo, el entrenador de Rossoblu es atlético al juzgar los noventa minutos y la larga recuperación de Domus: «Si tenemos que ser honestos, Barry se lo merecía todo», dijo. Dice y luego hace una autocrítica. Cometimos algunos errores técnicos en los clips. Intenté hacer sustituciones pero no entendíamos las jugadas que se estaban preparando. Hay arrepentimiento, pero también la comprensión de que Barry merece lo mismo. En la segunda mitad cometimos algunos errores que no solemos cometer, y no los puedo entender: A veces nos deteníamos antes de ir a buscar un chivato que simplemente no estaba allí. Muchas cosas no salieron bien, pero todavía estamos en la carrera».

De nuevo, es un penalti ingenuo que crea dificultades, casi en versión filmada con Barry Cagliari en el torneo (estuvo Macumbo) y en otros momentos de la temporada: «¿Por qué pasa tantas veces? No sé. Falta de frialdad y experiencia. Es difícil de explicar, incluso en Parma nos dieron un VAR de penalización por tocarla con el brazo».

90 más Ranieri mira con confianza el partido del domingo: «No levantamos la bandera blanca. Sabíamos que teníamos que ganar una, no nos rendimos y acudimos a Barry sabiendo que iba a ser una carrera muy dura. Queremos ir como quiere Barry, también le dije eso al jefe. Sin embargo, tengo fe, tenemos que jugar en el Cagliari”. Sobre los lesionados: «A ver cómo están Nández y Mancuso mañana por la mañana, luego ya veremos».

del disco Ranieri no quiere discutir sobre el arbitraje: “Los penaltis fueron para mí. La tendencia cambia sabiendo que solo hay un partido y tenemos que ganar. Hubo un toque y creo que el árbitro lo vio. Quizás el árbitro dijo que no había interferencia y el VAR se lo dijo. No obstante, si ha visto que le han tocado pero no ha sido una entrada temeraria desde el punto de penalti, es justo que siga. El VAR es apropiado, todo se puede explicar».

