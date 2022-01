Quién quería la moneda única y quién la ganó – Libero Quotidiano

Giuliano Zulin 03 de enero de 2022

«Todos recordamos la primera vez que tuvimos un billete en euros en nuestras manos. Veinte años después, el euro se ha convertido en una de las monedas más poderosas del mundo. El euro también refleja nuestros valores como moneda global para inversiones sostenibles». Es un poderoso símbolo de unidad ”: tuitea Ursula von der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea Unión Europea, para celebrar el vigésimo aniversario de la moneda única. Como escribió David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, en las redes sociales: “El euro es un símbolo de paz e integración, la realización de una visión política histórica, de un continente unido con una moneda única para un mercado único. ¡Feliz vigésimo cumpleaños, EUR! ». ¿Y podría faltar el recuerdo de Romano Prodi, uno de los impulsores del vestido Continental? “Consideramos que el euro es un hecho de importancia económica. Pero mire este tema de importancia política porque Europa con una moneda única tiene más poder en el mundo. Cuando se estaba preparando el euro -el ex primer ministro reveló aceite de oliva en la radio Rai 1- y se mantuvieron reuniones con los presidentes chinos, no pidieron nada más que el euro. Además, no estaba interesado en casi nada. Dijeron: «Queremos el euro porque si está el euro al lado del dólar, entonces también habrá lugar para nuestra moneda». Así entendemos el concepto político de pluralismo para la gobernanza global que estaba detrás de la introducción del euro. No era sólo un juego de banqueros, como algunos estúpidos llamaban al euro ”, afirma el profesor:“ Fue el gran comienzo del cambio en el mundo. Luego sucedió en el medio porque con la gran crisis el euro luchó por expandirse, pero ahora está comenzando de nuevo. De hecho, además del dólar, hay un euro que tiene su propio papel, que aún no se puede comparar con el dólar, pero sin duda importante ».

Los números realmente desmienten a Brody, solo piense en su frase histórica: «Con el euro trabajaríamos un día menos y ganaríamos como si estuviéramos trabajando un día más». Mientras tanto, hay que decir que fuera de Estados Unidos circulan dólares por un monto equivalente a 13 billones de dólares, mientras que fuera de los países del euro solo hay 3,4 billones de euros. Además, con la excepción de China, pocos países continentales se han beneficiado de la moneda única. Hace dos años, un informe del grupo de expertos alemán Cep identificó a los ganadores y perdedores de la unión monetaria. Bueno, desde la llegada del euro, todos los alemanes han ganado una media de 23 mil euros y todos los italianos han perdido 74 mil. Los holandeses también se enriquecieron (+21.000 euros per cápita), mientras que los franceses (-55.996), los portugueses (-40.604 euros) y los españoles (-5.031 euros) perdieron.

Desde la introducción de la moneda única, según lo declarado por el prestigioso Centro de Estudios de Friburgo, la erosión de la competitividad internacional ha provocado «un menor crecimiento económico y menores ingresos fiscales. Grecia e Italia, en particular, han experimentado serias dificultades debido al hecho que no han podido devaluar su moneda «. Prodi también señaló con el dedo a Italia y Grecia, refiriéndose a la explosión de precios después del 1 de enero de 2002. “Sólo en estos dos países apareció este fenómeno, porque en ambos países no querían observarlo. Mi gobierno había establecido, y Ciampi emitió todos los decretos técnicos, primero: había tarifas obligatorias durante al menos 6 meses en liras y euros. Para que la gente pueda ver cómo ha sido el cambio. Segundo: era necesario establecer comités de control a nivel de gobernación. No esta hecho. Y la gente se aprovechó de eso «. Ah … es muy fácil culpar al gobierno de Berlusconi, el gobierno que logró pasar de la lira al euro. Las cifras de los próximos 20 años experimentaron un estancamiento de 20 años provocado por dos causas principales: un auge de los precios inmobiliarios, ligado al menor coste del dinero (gracias al euro), y un menor crecimiento salarial (que Alemania se propuso exportar más). Una combinación fatal que empobreció a Italia.