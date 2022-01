Fondos en cuentas corrientes, llegan nuevos impuestos

La pandemia ha llevado a muchas personas a buscar ahorros, poniendo su dinero de manera segura en cuentas corrientes inmobiliarias. Sin embargo, dejar dinero en su cuenta corriente no es tan seguro como parece.

Después de los problemas que la pandemia ha provocado en la economía italiana (y en el mundo), muchos italianos han jugado a la defensiva con sus ahorros, bloqueándolos de forma segura en una cuenta corriente para que puedan ahorrar mientras esperan tiempos mejores. ¿Estamos seguros de que es la elección correcta? no exactamente. Lo que significa que una gran cantidad de dinero inmobiliario en una cuenta corriente es menos segura de lo que parece. El dinero que permanece fijo en la cuenta corriente está sujeto a las presiones de los costos de administración y los impuestos que erosionan lentamente la cantidad de dinero en depósito. Uno de los impuestos más problemáticos a considerar al elegir asegurar su dinero es el impuesto de timbre.

Los derechos de timbre en las cuentas corrientes serán especialmente problemáticos con la llegada del nuevo año, que traerá un impacto real a todos los ahorradores. Esto se debe a que el impuesto se retirará a la fuerza de las cuentas corrientes de los titulares de cuentas de Banco Posta anualmente. Así, el impuesto se pagará automáticamente mediante un retiro forzoso de aquellas cuentas corrientes con un saldo medio anual superior a los 5.000 € en cuentas corrientes postales y bancarias. El importe del nuevo impuesto, introducido en virtud del decreto Save Italy, será de 34,20 euros para las personas físicas y de 100 euros anuales para las personas jurídicas. En cuanto al impuesto de timbre de una cuenta de depósito, en cambio, para las personas físicas, el monto anual del impuesto varía del 1 al 2 por mil del monto invertido. Para las personas jurídicas, el límite es de 14.000 euros.

Por tanto, el nuevo impuesto debe ser pagado por todos los titulares de cuentas que tengan un saldo medio en cuenta corriente de 5.000 € o más. No hace falta decir que todos aquellos con stock medio por debajo de este número están excluidos del pago. Las alternativas a no tener que pagar impuestos son diferentes. Por ejemplo, podrías pensar en Cierre su cuenta corriente y abra otra Con impuesto de timbre gratuito. También se debe tener en cuenta que no se debe pagar el impuesto si el saldo es rojo, es decir, cero. Quienes hayan sido excluidos de las tasas bancarias y postales también tienen derecho a la exención del impuesto de timbre, en presencia de un ISEE con un valor máximo de 7.500 €.