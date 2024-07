¿Quién es Masoud Pezeshkian, el nuevo presidente reformista de Irán?

Su navegador no soporta HTML5

Ideas reformistas, pero un espíritu ligado a los principios básicos del régimen, incluida la clave antiamericana. El nuevo presidente de Irán es el ex ministro reformista de Sanidad Masoud Pezeshkian (69 años), que derrotó al ultraconservador Saeed Jalili (58 años) en la segunda vuelta. Es el sucesor de Ibrahim Raisi, que murió en un accidente de helicóptero el 19 de mayo. Pezeshkyan, médico de origen azerbaiyano, crió solo a tres hijos después de que su esposa muriera en un accidente.

Vida e ideas políticas.

Miembro del parlamento durante dos décadas, se pronunció contra la falta de transparencia del gobierno durante las protestas a nivel nacional por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini en septiembre de 2022. Experto en cirugía cardíaca, fue ministro de Salud durante el gobierno del ex presidente reformista Mohammad Khatami. (1997-2005). Ha criticado abiertamente al gobierno por la cuestión del hijab obligatorio, pero nunca ha llegado tan lejos como para pedir la abolición del hijab obligatorio para las mujeres. Es partidario del Acuerdo sobre el Programa Nuclear de Irán (JCPOA) y ha prometido mejorar las relaciones con Estados Unidos, acusando a sus rivales conservadores de destruir la economía al no hacer lo suficiente para reactivar el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), del cual Trump se retiró unilateralmente en 2018, pero eso llevó al levantamiento de algunas sanciones. Pezeshkian contó con el apoyo de Khatami (que se abstuvo de votar en las elecciones parlamentarias de marzo) y del ex ministro de Asuntos Exteriores Mohammad Javad Zarif.