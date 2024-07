Kia Picanto 2024: prueba, precio y ficha técnica del coche urbano

Ya hemos tenido la oportunidad de hablar de lo estético que resulta el renovado Kia Picanto. Breve reseña: Adoptando el nuevo enfoque estilístico opuestos unidos – En línea con el diseño del EV9 – y un diseño fresco y renovado. Tanto es así que no es ideal hablar de una nueva generación, aunque no es así en todos los aspectos. La rica línea GT tiene algunas buenas características, como la parrilla alveolar y la barra de luces. Costa a costa Capaz de combinar dos faros y un paragolpes de diseño especial, con puntas en negro brillante que se alternan con otros colores de carrocería. Todo en un esquema de diseño que juega con la cuadratura de las formas, dándole más carácter y presencia en la carretera. El ancho de las llantas es de 14 o 16 pulgadas, con la zona lateral decorada, en la línea GT, con un elemento negro brillante en la zona del faldón lateral. También destaca por la firma luminosa cuadrada en la parte trasera que casi refleja la parte delantera y el parachoques que conduce, de nuevo en línea con el GT, a un pequeño extractor. Sin embargo, el resto de decoraciones también cautivan a primera vista.

Con una distancia entre ejes de 240 cm, el espacio para cuatro personas es más que suficiente y no tan limitado como en otros Clase A, aunque evidentemente se ha sacrificado la quinta plaza. Por otro lado, hay asientos cómodos y bien acolchados y un práctico reposabrazos central que esconde un hueco para guardar algunas cosas. Los mandos interiores son prácticos e intuitivos, tanto para el climatizador como para los botones del volante. La corona, del grosor justo, tiene un notch en la parte inferior y tres barras en la línea GT, con bonitas costuras en contraste y materiales que resaltan el agarre en la zona de agarre, en 9 y 15. Para su 20º aniversario, que celebra los 20 años de vida del Picanto, el volante es de tipo tradicional, sin estética en la parte inferior, pero sigue siendo una herramienta agradable de manejar durante todo el viaje. Los pasajeros traseros pueden beneficiarse, además de la toma tipo C con carga rápida, del práctico bolsillo situado en la parte trasera del asiento delantero derecho donde pueden guardar diferentes tipos de cosas.

Kia Picanto 2024: ¿Cómo te va?

—

En llano, el Kia Picanto 1.0 no tiene problemas si no tienes altas exigencias. Si vives en la montaña (Kia planea vender el 10% del total), quizás sea mejor que cambies al 1.2 de 79 CV, un motor no probado pero sin duda más atractivo y más rápido. También es un placer conducir el nuevo Picanto gracias a un embrague muy suave, una caja de cambios bastante precisa y un agarre convincente en el volante combinado con una dirección sensible sin sentir nunca pesadez, y el manejo de un coche urbano es tan bueno como parece, incluso más aún con un radio de recorrido menor de 9,4 metros. La experiencia se limitó a unos pocos kilómetros recorridos desde el centro de Turín. Si se busca vivacidad en las aceleraciones, el consumo aumenta especialmente en tráfico lento, alcanzando los 14 km/L en arranques y paradas continuas, y es mejor en tráfico suave o extraurbano donde se acerca a los 18 km/L registrados en el WLTC. ciclo que también tiene en cuenta las condiciones reales de conducción (combinando así las dos medidas diferentes Wltp y Rde).