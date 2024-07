Copa América y Ecuador están en cuartos de final y México está eliminado. Hat-trick de Venezuela ante Jamaica

Miami (EE.UU.), 1 de julio de 2024 – Se ha llenado un nuevo espacio en el marcador Cuartos de final de la Copa Américaestá en pleno apogeo en Estados Unidos: después de Argentina, Canadá y Venezuela, Ecuador también recibió permiso para entrar entre los ocho primeros del certamen. Para llegar a la meta, Un empate 0-0 ante México le bastó a ‘Banana Mecanica’. Que abandonó prematuramente la Copa América por una diferencia de goles desfavorable, después de un torneo por decir lo menos mediocre. Un empate 0-0 al final del partido que no dejó mucho espacio para la exhibición. Lleno de controversiaEspecialmente por parte de México, que recibió tres tiros penales que no fueron concedidos: el primero precisamente en el minuto diez por una mano de Torres, que el árbitro y el VAR decidieron ignorar. Nueve minutos más tarde llegó la primera y quizás única oportunidad real de Ecuador, un esfuerzo venenoso de Kendry Báez directamente desde un tiro libre, que Julio González estaba listo para aprovechar. La respuesta mexicana, antes del final del primer tiempo, fue contenida por un cabezazo de Huerta que se quedó solo en una posición un poco más alejada, enviando el balón alto por encima del travesaño contrario. Sin embargo, al inicio del segundo tiempo, otra protesta mexicana por un nuevo toque, en este caso de Hincapie, volvió a quedar impune. Polémica que no ha distraído a México de su objetivo de éxito. De hecho, la tricolor siguió presionando sin interrupción en busca del gol, que casi falla Quiñones con un derechazo y Jiménez, quien pegó en el poste tras disparar un rebote del portero rival tras el disparo de su compañero. Ecuador, por su parte, se mantuvo detrás de la línea de balón e intentó aprovechar los contraataques, y a pocos segundos del final se vivió la última gran emoción: Tras un contacto en el área entre Torres y Martínez, el árbitro Mario Escobar concedió un tiro penal a México, que anuló tras un minucioso control del VAR, lo que enfadó a los de Lozano..

Venezuela clasificó al segundo grupo al derrotar 3-0 a Jamaica

en la cabeza Grupo BComo Ecuador y México. En cambio, Venezuela dio cada vez más sorpresas, después de lograr su tercera victoria en el mismo número de partidos al aplastar a Jamaica, colista del grupo con cero puntos, con un marcador de 3-0.. El equipo «Vinotinto» aumentó su rendimiento en el segundo tiempo y se puso en ventaja al minuto 49 con un gol de cabeza de Edward Bello. El gol que abrió el partido como una botella de espumoso y soltó las riendas de Venezuela, que anotó el segundo gol en el minuto 56 gracias a Salomón Rondón, quien tras un tiro profundo de Yangel Herrera, logró resistir el control físico de su equipo nacional. Sus oponentes y Cole Whit. Fue Erick Ramírez quien anotó el último hat-trick de Venezuela, a cinco minutos del minuto 90, haciendo bien en correr por el borde fuera de concentración y aprovechar una asistencia para besar a Kervin Andrade.