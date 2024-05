¿Qué pasa con Roland Garros: la opinión de los médicos?

Por un lado, las ganas de estar en el campo jugando y luchando por un Grand Slam. Por otro lado, hay que tener la debida precaución ante la lesión que, si no se trata a la perfección, puede acarrear graves consecuencias. Si el corazón de Yannick Sinner le dice que viaje a París para jugar Roland Garros, los médicos y el personal recomiendan máxima precaución. No se cree que la lesión en la cadera sea grave, pero debido a la naturaleza delicada de la articulación, los médicos recomiendan precaución. Jannik Sinner llegó el viernes por la tarde al J|Medical Center de Turín, el centro médico de la Juventus que proporciona a los deportistas excelentes equipos y equipamiento. Además, por supuesto, de máxima privacidad. Estos días, incluso los fines de semana, el jugador trabaja en el centro con su plantilla. Ejercicios en el agua y en el gimnasio, con su fisioterapeuta Giacomo Naldi y el entrenador deportivo Umberto Ferrara, que se ocupan de su rehabilitación a la espera de que Jannik pueda volver a jugar a la raqueta.

Dudas — Está previsto que la estancia en Turín finalice el miércoles y, tras más pruebas y evaluaciones, el equipo decidirá cómo trasladarse a París. Por ahora, es probable que el número uno italiano decida no jugar el torneo en arcilla. Correrá el riesgo de llegar a París con poca formación, sin ser lo suficientemente competitivo y con el riesgo de no recuperarse del todo. La salida anticipada de Novak Djokovic también permitirá a Sinner convertirse en el número uno del mundo sin jugar. Un objetivo que se alcanzará si Nole no llega a la final de Roland Garros y Medvedev no llega a la final de Roma; una victoria en París es bastante improbable, especialmente en el segundo caso. Y en la rueda de prensa de Roma, al explicar su ausencia del torneo, Sinner ya fue consciente de que si fuera necesario, tendría un descanso más largo: “Evaluaremos cuidadosamente mi estado, si tengo que parar por un período más largo”. Me encantaría jugar todos los días, todos los torneos, porque me encanta el tenis, pero la temporada es larga y presentarse sin estar preparado para un Grand Slam con partidos largos de cinco sets puede resultar contraproducente.

Programas — Esto también dirían los especialistas que se ocuparon de la cadera derecha. La sinneritis puede ser una inflamación fuerte de origen traumático, que debe ser manejada con cuidado para que no se vuelva crónica y pueda perjudicar sus planes futuros. A los 22 años, 23 en agosto, hay tiempo de sobra para parar el tiempo suficiente y no correr riesgos dictados por las prisas. Sinner no cogerá una raqueta hasta dentro de unos días y la decisión sobre qué hacer en el Slam francés se tomará tras las pruebas finales a mediados de esta semana. Luego, Yannick intentará practicar en el campo para ver cómo reacciona la articulación cuando vuelva a presionar con más fuerza. Si el equipo decide no jugar en Roland Garros, el siguiente partido en el calendario del jugador debería ser Halle, el torneo sobre hierba que precede a Wimbledon y comienza el 17 de junio.