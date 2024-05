Open AI lanza GPT-4o, un nuevo modelo de IA más rápido y mejorado: disponible para todos de forma gratuita

Y Mira Morattidirector de tecnología de Desbloquear la Inteligencia Artificial, para hacer los honores en un evento al que se inscribieron en el acto. No se menciona ningún motor de búsqueda ni GPT-5. Aún no es tiempo. Estamos en una etapa intermedia, donde el objetivo es «nivelar el campo de juego» para los usuarios que pagan y los usuarios que usan la IA generativa de la compañía liderada por Sam Altman de forma gratuita. «Una parte importante de nuestra misión es hacer que nuestras herramientas estén disponibles para todos”.«, afirma Mira Moratti al presentar un nuevo modelo llamado GPT-4o (No es un cero, sino la letra “o” que significa “omni”). mientras Sam Altman Sobre X comenta: «Nuestro mejor modelo. Es inteligente, rápido, multimedia y… disponible para todos los usuarios”.