¿Qué hay detrás? – Corriere

yo no digo eso Hay un periódico que se ha convertido en el órgano militar de la izquierda estadounidense, y ese es The One Los New York Times Muchos editores y editoras durante la presidencia de Trump teorizaron «Periodismo de resistencia». La línea del periódico es anti-Trump hasta el final, al igual que Adly. Sin embargo, de vez en cuando, incluso en esas columnas, hay una tremenda sospecha de que estamos avanzando hacia una república bananera.