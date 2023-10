«Es importante que nuestros aliados no se cansen y estén tan entusiasmados como nosotros. Estamos resistiendo y queremos que los pueblos de diferentes países confíen en sus líderes. Siento que hay apoyo de Estados Unidos, de los Blancos «Estados Unidos brinda apoyo en estos tiempos difíciles y, a pesar de expresar opiniones diferentes, la mayoría apoya a Ucrania y estoy convencido de que tendremos apoyo también en el futuro», dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Sky Tg24. «Estoy convencido de que Estados Unidos se quedará con nosotros y Europa estará de nuestro lado», añadió. «Rusia no está interesada en la vía diplomática». Hubo conversaciones en el Vaticano y Turquía también lo intentó, pero el resultado es siempre el mismo: nadie tuvo éxito, no porque los líderes no sean fuertes sino porque el fin de la guerra estaba en nuestra contra». Los deseos de Putin. Putin ha decidido seguir adelante. , y Putin bloqueará cualquier acuerdo, solo vea Al acuerdo de granos. El presidente ucraniano no ve ningún atisbo de esperanza para la diplomacia, considerando que “la exhibición de armas nucleares no es una demostración de fuerza sino más bien de debilidad” por parte de los rusos “porque la batalla sobre el terreno y la diplomacia no han dado resultados”. resultados.» «Querían: querían destruir nuestra independencia, pero no lograron la victoria en el campo. Nuestra inteligencia dice que para fin de año habrá más amenazas nucleares».

«Nuestro contraataque continúa, paso a paso estamos haciendo todo lo posible para repeler al enemigo. Las dificultades son que hay campos minados, hay escasez de misiles y cañones antiaéreos. La defensa aérea es importante para el contraataque pero también para proteger a los población.» Entonces Zelensky. Y añadió: «El invierno representa otro desafío para nuestra población y el ejército ucraniano. Debemos superarlo sin perder la iniciativa en el campo de batalla».

Estados Unidos transferirá a Ucrania miles de armas y municiones iraníes que ha incautado, una medida que podría ayudar a aliviar parte de la grave escasez que enfrenta el ejército ucraniano mientras espera más dinero y suministros militares de Estados Unidos y sus aliados. Así lo informó CNN citando a ejecutivos estadounidenses. El Comando Central de Estados Unidos anunciará la decisión a principios de esta semana.

Kiev, fuerzas especiales desembarcaron en Crimea, derrotando a los rusos



Hombres de las fuerzas especiales Stuhna y Bratstvo de las Unidades de Inteligencia de Defensa de Ucrania (GUR) desembarcaron en el territorio de Crimea y atacaron a los ocupantes rusos. El propio Gore lo escribió en un telegrama. «Las fuerzas especiales de los comandos de Gore desembarcaron en la península de Crimea ocupada y derrotaron a los invasores de Putin», confirmó Gur.

Bombas de racimo alcanzaron 50 viviendas en la ciudad rusa de Bryansk



Más de 50 viviendas y dependencias resultaron dañadas Después del bombardeo ucraniano perpetrado ayer contra la aldea de Klimovo, en la ciudad rusa de Bryansk, Con municiones de racimo, según informa el gobernador regional Alexander Bogomaz en su canal Telegram, citado por RIA Novosti. Y añadió: «Después del bombardeo de ayer, más de 50 casas y dependencias sufrieron daños parciales y continúan los trabajos para eliminar los efectos del bombardeo».

Moscú, decenas de drones atacan 3 regiones rusas



Decenas de drones ucranianos atacaron tres regiones rusas durante la noche. Según el Ministerio de Defensa ruso, que dijo que derribó 31 drones en lo que describió como un “ataque terrorista”. TASS informó que «31 drones fueron derribados durante la noche sobre Belgorod, Bryansk y Kursk», dijo el ministerio. Además, el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, declaró en Telegram que “Las fuerzas ucranianas dispararon municiones en racimo contra cuatro zonas de la región fronteriza con Ucrania. «Hubo daños pero no hubo víctimas».

El Ministerio de Defensa ruso también fue informado de esto. Sus fuerzas aéreas impidieron durante la noche un intento de desembarco de unidades ucranianas en el cabo Tarkhankut.

En el extremo occidental de la península de Crimea Como informa RIA Novosti. «En la parte noroeste del Mar Negro, las acciones de los aviones de las fuerzas rusas impidieron un intento de penetración en el territorio de la península de Crimea por parte de un grupo de desembarco de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se dirigía a gran altura hacia el cabo Tarkhankut. barco militar rápido y tres motos acuáticas”, dijo el ministerio.

RIA Novosti escribió que Este no es el primer incidente de este tipo: El 10 de septiembre, aviones rusos destruyeron tres barcos que transportaban fuerzas ucranianas que se dirigían a la península de Crimea, cerca de la isla Serpent en el Mar Negro. El 4 de septiembre, la Fuerza Aérea destruyó cuatro barcos de la Armada Willard que se dirigían hacia el cabo Tarkhankut. Otro destacamento ucraniano intentó desembarcar en Crimea el 30 de agosto, cuando el ejército ruso liquidó cuatro barcos y unos 50 soldados.

