Luto por el ex competidor GF Vip y Dancing with the Stars: su hermano falleció

Un ex competidor de GF Vip y Dancing with the Stars ha anunciado su inesperado duelo: su hermano ha fallecido. Las causas de la muerte se verificarán mediante autopsia: así es quién es y qué sucedió.

En algunas familias, los deportes no son solo HobbyPero el verdadero pegamento es lo que mantiene a todos juntos y los hace crecer. Miguel Él recuerda con orgullo cómo mi mamá Jessica Cree que es mejor que su hermano Fabio En la práctica del judo: era más rápido en sus movimientos, además de poseer una mayor precisión técnica.

Leer también >>> Bailando con las estrellas, un ex competidor se ha convertido en padre: qué alegría – foto

No te pierdas >>> GF Vip 6, rompe las reglas: llega la sensacional decisión de los autores – video

Las artes marciales inspiraron a los jóvenes Michael y Fabio. Cuando el primero ganó el campeonato juvenil, Fabio inmediatamente corrió a darle un cinturón de sus ahorros. judoka. Michael fue una inspiración para su hermano menor, quien se dio cuenta de que él también podía aspirar a ganar deportes. No tantos años después, de hecho, Fabio se ha convertido en Campeón olímpico judo.

Hermano muerto del ex-contendiente GF Vip: lo que sucedió

El vínculo muy fuerte entre Michael y Fabio Basile, reforzado por una pasión común por el judo, los hizo inseparables. El campeón olímpico también fue un aspirante a Bailando con las estrellas y el Hermano mayor En 2018, antes de volver a su pasión deportiva. De repente, Michael dejó de contestar el teléfono una mañana.

Leer también >>> Bailando con las estrellas está el adiós final: ‘Nunca lo volveré a hacer’

La familia preocupada fue a buscarlo a su casa, donde lo encontraron. sin vida. Por el momento, la hipótesis es que Michael había parada del corazónPero será una autopsia para despejar dudas. Mamá la lleva afuera Medios de comunicación social: «Hola Michael, era tan frágil … Incluso cuando crecí era: duro por fuera y suave por dentro«.

Este es un mensaje adios De Fabio a Michael: