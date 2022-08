A diferencia de Venezuela (un país que actualmente se encuentra en desarrollo y políticamente estable). Kalinda gana y Conte aguanta (C. Meier)

Ayer, Carlo Calenda eligió una forma de suicidio político para mantener fuera de la sala de control a quienes tenían dudas sobre la OTAN y la venta de armas, como el amable Fratoiani. ¿Por qué hizo esto, a costa de hacer saltar por los aires todo el proyecto de obra, para el cual consiguió una representación parlamentaria verdaderamente multidimensional? Quizás él mismo nos dio la respuesta cuando, hace unos días, se refirió a Venezuela como símbolo de la maldad absoluta. Una visión distorsionada, pues a pesar de las dificultades provocadas principalmente por el embargo económico impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea, Venezuela es hoy un país creciente y políticamente estable, con excelentes políticas sociales. Pero esas palabras que planteaban la amenaza de la inestabilidad nos dicen que el mundo de los negocios controla a distancia a Kalinda y su gente, al igual que Draghi, entornos incapaces de ideales y compasión, solo preocupados por la billetera del dinero. De modo que pueden impulsar guerras para vender armas, y eso es exactamente lo que hacen.

En estas horas mucha gente me pregunta qué pasará con ‘Campo Largo’ en Lita después del ceño fruncido de Kalinda, los voraces reclamos de lugares seguros de Tabachi y Di Maio, los cortes transversales y los giros bruscos… La respuesta no es mía. Por mi parte, solo puedo decir que esta catástrofe política parece estar a años luz del proyecto de reforma implementado durante la Conti 2”, comenta a través de las redes sociales el líder del M5.

Llevamos semanas escuchando hablar de cárteles electorales y asignación de escaños. Escuchamos un llamado a la «Agenda de Draghi» con la esperanza de que los interesados ​​​​dejen de escribirla y el «modo Draghi», tal vez confiados en que incluso en el futuro habrá un gobierno que decida sin confrontación política y limite los pasos del Parlamento – luego agrega Conte: el único indicio de un programa de gobierno presentado por el Partido Demócrata es cuando acordó con Kalinda revisar Ingreso de Ciudadanía y Superbonus o cuando optó por abrazar a personajes como Gilmini, autor de Descuentos en la escuela.

La «Santa Alianza Republicana» creada para oponerse a Meloni ahora se está debilitando y perdiendo partes. Alguien me preguntó: ¿Y si ahora Lita reabre para el movimiento? Trato de echar una mano y evitar más vergüenza después de que ya se han tomado decisiones hirientes. No somos profesionales de la política. El ballet en estos días, entre juegos de fuerza y ​​splits de asiento, nos tiene maravillados. Compartimos una visión diferente de la política con los ciudadanos de a pie.

Por eso mismo hemos hablado con Draghi y más en los últimos días solo de los temas: protección del medio ambiente, salarios mínimos, lucha contra la inseguridad, mucho mayor apoyo a empresas y familias y muchas otras prioridades que nos sugieren nuestras necesidades reales. de los ciudadanos En este punto, le doy un consejo no solicitado a Enrico: presente los internados lanzados a Di Maio, Tabacci y otros aliados. Los saludo cordialmente y sin groserías”, concluye Giuseppe Conte y lo comenta con sarcasmo.

Mientras tanto, el Partido Demócrata habla de la transformación de Kalinda. “No entendí ni me parece fácil entender las ‘razones’ de Carlo Kalinda pero siento que puedo decir que Kalinda puede estar, según dijo, solo en un partido que él lidera, en una alianza de la cual él es el único líder en el que no hay nadie». Enrico Letta vuelve a las lágrimas con la ministra de Trabajo en una entrevista con ‘Stampa’.

“Las cosas que ha dicho en los últimos días y en la entrevista con Lucia Annunziata sobre Wrightre indican que es suficiente en sí mismo e incapaz de hablar con nadie más”, agrega el secretario Diem. ¿Calenda estaba cuestionando un trato antes? «Así es, es la segunda vez -reconoce-. En retrospectiva fui muy ingenuo. Pero estoy asombrado: el principio básico del derecho es el pacta sunt servanda». Estamos en Twitter donde puedes cambiar de opinión cada minuto. Aquí creo que Kalinda ha intercambiado Twitter con el mundo real».

“En lo que a nosotros respecta, las alianzas se han cerrado y terminado -concluye Letta-. Ha sido tan complicado ahora, solo pensemos en la campaña para hablar sobre nuestros temas y conocer gente. Tenemos 600 partidos de unidad en todo el mundo. Italia, y no digo que los vaya a hacer todos, pero mucho».

cristian meyer