Pruebe los últimos 500e

Luca, un lector de Lombardía que se perdió la prueba de manejo del 500e, se burló de cómo resultaron las cosas aquí. Mientras Marco pensaba en el pequeño Fiat, entonces… fi electrico él responde. Sus preguntas deben ser enviadas a [email protected]





Un lector enojado se perdió una prueba de manejo perdida

ho cama Tu artículo por dirección «¿Qué pasa con el 500e?» , En el cual se me informó de la oportunidad otorgada por FCA Italia para prueba gratuita de 7 días. Completé el formulario en el sitio de inmediato. www.fiat.comPreguntando por la posibilidad de esta prueba. Al día siguiente, el distribuidor local me llamó de inmediato y me informó que no se podía realizar la prueba de conducción larga. yo me sugiero prueba de manejo de 15 minutos con ‘experto«De la agencia… No oculté mi sorpresa, principalmente porque se suponía que el largo examen de manejo anunciado duraría 7 días, no 15 minutos. El tiempo lo permite». camina’ Sin poder entender el potencial de un vehículo eléctrico, aunque lo sigas”.experto’. Y luego, incluso frente a mi solicitud de probar el auto durante dos o tres días Me puso en espera, la respuesta del entrevistador fue negativa. Lo envié de inmediato (a) CEP Tanto para FCA Italia como para la agencia, porque no creo que este sea el comportamiento correcto. Te diré la respuesta y no te puedo decir (Desafortunadamente) Experiencia de conducción a bordo del 500e«. luca gamba

Respuesta. Veremos la respuesta de Fiat y de la agencia. Pero podemos imaginar que te darás cuenta de lo que son estos espectáculos. Siempre sujeto a disponibilidad real del producto. Si otros tienen noticias de una prueba de manejo exitosa de 7 días, estaremos encantados de informarlo.

Quería comprarme un 500e, pero estos precios…

«L¿El 500e se vende por menos? con mucho gusto allíCompraría para desplazamientos urbanos Y de corta duración, pero la pieza es muy cara. A lo sumo estaría dispuesto a pagar 14 mil euros. esperar pord, Lo compré por menos de uno Deportes de descubrimiento usado con 40 mil kilometros«. Marco Misserucci

Respuesta. Por 14.000 euros no encuentras ningún coche eléctrico, Ni siquiera chino Ni siquiera aprovechar Cancelación de descuentos e incentivos. El 500e es un automóvil urbano bastante lujoso, con un rango de precios deliberadamente alto. Ahora es seguro que Fiat lanzará uno el próximo año. menos costo eléctrico pequeño, Tal vez en nombre de Panda, pero no al precio que Marco está dispuesto a pagar. Vamos, en conclusión, sólo una broma cariñosa. Esta es la historia de quien se va comprar 500e Y termina yendo a casa. tierra rover Nos recuerda al título de la película. épocaPensé que era amor y en cambio era… buggycon los grandes Massimo Troisi.